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Разработан проект указа об отвязке дорожного сбора от техосмотра
30.11.2019 08:21 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Минфин подготовил проект указа, который упрощает порядок взимания сбора с одновременным усилением контроля за его уплатой. Также предлагается стимул, чтобы уплачивать сбор на длительные сроки. Дорожный сбор не будет завязан на прохождение техосмотра», - слова министра финансов Максима Ермоловича приводит
Правительство выходит с консолидированной позицией: проект указа согласован со всеми заинтересованными сторонами.
Предполагается, что контроль за уплатой сбора будет автоматическим. Это приведёт к росту поступлений в бюджет.
Что касается сроков принятия указа, по словам Максима Ермоловича, жесткие временные рамки не закладываются.
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В качестве альтернативы обсуждается вариант включения сбора в стоимость автомобильного топлива.
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