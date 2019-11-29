Разработан проект указа об отвязке дорожного сбора от техосмотра

«Минфин подготовил проект указа, который упрощает порядок взимания сбора с одновременным усилением контроля за его уплатой. Также предлагается стимул, чтобы уплачивать сбор на длительные сроки. Дорожный сбор не будет завязан на прохождение техосмотра», - слова министра финансов Максима Ермоловича приводит БЕЛТА .

Правительство выходит с консолидированной позицией: проект указа согласован со всеми заинтересованными сторонами.

Предполагается, что контроль за уплатой сбора будет автоматическим. Это приведёт к росту поступлений в бюджет.

Что касается сроков принятия указа, по словам Максима Ермоловича, жесткие временные рамки не закладываются.

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