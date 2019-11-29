Еще недавно вы болели за них на Кубке мира, а сегодня эти биатлонистки уже мамы со стажем

Источник материала: Tut.by

Эта подборка SPORT.TUT.BY точно заставит вас поностальгировать и задуматься о том, как быстро летит время. Вильхельм, Домрачева, Нойнер, Дорен-Абер и многие другие еще вчера были любимыми гонщицами Кубка мира, а сегодня они уже мамы со стажем.

В 2014 году белоруска Дарья Домрачева феерила на Олимпиаде в Сочи и уехала с Красной поляны в статусе трехкратной олимпийской чемпионки. В 2015-м наша Даша подняла над головой долгожданный Кубок мира, а уже в октябре 2016-го вместе с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом сообщила: «Мы — гордые родители».

У звездной четы родилась дочь Ксения. Именно Ксюшу Домрачева называла лучшим психологом и мотиватором. Уже в статусе мамы Дарья стала призером чемпионата мира 2017 в Хохфильцене, выиграла серебро Игр в Пхенчхане и золото олимпийской эстафеты.

Подруга по команде и жизни Домрачевой — Надежда Скардино — стала мамой совсем недавно. В ноябре 2019-го белорусский «снайпер» родила первенца. Мальчика назвали Даниилом.

Летом 2019 года мамой стала еще одна известная белорусская биатлонистка Надежда Шатохина (Писарева). У Нади и ее супруга — российского сервисмена Андрея Шатохина — двойня. Детей спортивная чета назвала Артемом и Анной.

Анастасия Киннунен (Дуборезова) родила дочь в 2017 году. Зовут девочку София-Луми. Второе имя с финского переводится как снег (очень символично, не находите?). Каждый раз, когда белорусская сборная выезжает на сборы в Финляндию, Анастасия приглашает команду к себе в гости на теплые посиделки с чаем и ароматной выпечкой.

А что слышно у иностранных биатлонисток?

Кати Вильхельм стала первой трехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону (когда Домрачева только подбиралась к элите). Немецкая гонщица завершила карьеру после Олимпиады в Ванкувере в 2010-м.

А в 2011-м Кати родила дочь Лотту. Спустя три года на свет появился сын Якоб. Вильхельм, кстати, отмечала, что не может себе представить, как Дарья Домрачева и другие спортсменки возвращаются на биатлонные трассы после появления детей. «Рыжая бестия» предпочла другой путь.

Еще одна немецкая прима Магдалена Нойнер, закончившая карьеру в 25 лет, уже дважды мамы. У Лены и ее мужа Йозефа Хольцера двое детей — Верене-Анна и Йозеф-младший. Живет семья в баварской деревушке Вальгау. И, по словам мамы Магдалены, совсем не скучает.

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевывала олимпийские медали в статусе дважды мамы. Старшему сыну Анастасии Елисею уже 12 лет, а ведь словачка завершила профессиональную карьеру только в это межсезонье.

Олимпийская чемпионка из Франции Мари Дорен-Абер родила дочь Адель в сентябре 2014-го. Она не стала делать паузу в карьере, чем тогда восхитила мировую общественность. Уже в 2015-м Мари продолжила коллекционировать награды Кубка и чемпионата мира.

Карьеру француженка завершила лишь после Олимпиады в Корее. В 2019-м у Дорен-Абер родился второй ребенок.

Норвежская звезда биатлона Тура Бергер также воспитывает двоих детей. После ухода из большого спорта Тура предпочла спокойный уклад жизни: вязание, собственный блог, учеба в университете и охота на куропаток по выходным. Как люди живут в мегаполисах — для Бергер загадка.

А норвежская дива Лив-Грете Шельбрейд (в прошлом — Пуаре) ушла из спорта более 10 лет назад. Можете себе представить, как быстро летит время? Восьмикратная чемпионка мира родила троих дочерей легендарному французу Рафаэлю Пауре. Правда, после 13 лет совместной жизни одна из самых красивых биатлонных пар распалась.