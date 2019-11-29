Инициатива Канопацкой - явный вброс в обсуждение со стороны власти и спецслужб?

Пока не посмотрел комментарий Канопацкой Белсату по поводу ее законопроекта о гарантиях экс-президенту, комментария нервного, дерганого, путаного, желания как-то рефлексировать на эту тему особо не было.





Но зрелище было таким, что первый и главный вывод о том, что этот законопроект – не ее инициатива, а явный вброс в общественное обсуждение со стороны власти и спецслужб, просто выглядит очевидным.





Ну а если так, то открывается поле для размышлений.





Целей у этого вброса, очевидно, две. Первая и главная – прозондировать реакцию общества и почву в целом. Не сомневаюсь, что спецслужбы сейчас работают в посте лица, собирая реакции и сводя в одну картину. Не в публичном пространстве реакции, нет. А на лавочках и в курилках.





Вторая цель не такая железная, она, скорее, пляшет от первой. Если все для них рисуется хорошо, можно под шумок и принять. А можно и не принимать. Это уже можно по ходу решить.





Лично я думаю, что принимать этот закон сейчас никто не станет. В преддверии президентской кампании 2020 это было бы очень странным сигналом для всех – от номенклатуры до пресловутых задастых училок в комиссиях, типа считающих бюллетени. Каждому не объяснишь, что у первого лица в голове, поэтому брожения неизбежны. А такое положение это такая штука… В одном месте председатель участковой комиссии затупит, и все может полететь по принципу домино. Такие риски никому не нужны. Традиционно будет продемонстрирована железная воля типа колоссальное превосходство над всеми. Ну, стандартный набор.





Но для чего-то все это всё-таки нужно.





Видимо, для того,чтобы со временем, такой закон все же принять. Рассказы Канопацкой о том, что она выступила с инициативой только потому, что в законодательстве у нас есть пробел – это ну такое себе… Пробелов у нас хоть отбавляй и без этой щекотливой темы, а за такие прозрачные намеки без санкции можно и хорошенько огрести, а депутатка вроде в увлечениях экстримом замечена не была, по крайней мере с тех пор, как стала публичной.





Итак, почему же такой закон пусть со временем, не сейчас, но может быть принят?





То, что Лукашенко обещал, что “в гробу его не будут выносить из власти”, это оставим ему. Он многое обещал и слова тут недорогого стоят.





Но исключать, что он хочет уйти с поста раньше физической смерти, я бы сегодня не стал.





Во-первых, хоть какая, но передача власти будет хоть каким, но индикатором того, что получилась у него в результате правления страна, а не удельное княжество с мандатом от Москвы, которое прекратит существование вместе с ним. Не думаю, что ему хочется войти в историю как случайной фигуре. А ведь при таком раскладе он именно случайной и будет.





Во-вторых, любой вид передачи власти, особенно же если полномочия будут перераспределены в пользу парламента и правительства, снимут с него и с преемников кучу обязательств, которые он не собирается выполнять. Нет, договоры об СГ, Таёжном союзе и тп никуда не денутся, там ещё предстоит покувыркаться, но дело в том,что огромное количество договоренностей в постсоветской политике совершаются в устном формате и держатся на “понятиях”. Поэтому Лукашенко и в Кремле не очень любят. Но если пусть формально, но соскочить, то много какие вопросы можно начинать с чистого листа.





В- третьих, давайте не забывать, что становление этой личности во многом происходило в период, когда в конце 70 – начале 80-х из Кремля одного за одним выносили гробы “Кремлёвских старцев”, которые ещё при жизни становились героями анекдотов, а о смерти их никто и не жалел. Возможно, вспоминая о том, как и сам потешался с этого явления и понимая, что оно неминуемо и для него, если решит сидеть вечно, Лукашенко и родил “меня в гробу не будут выносить”. Как бы то ни было, такие вещи накладывают отпечаток на мировоззрение серьезный, часто на всю жизнь, и исключать, что и этот, чисто ментальный фактор влияет, я бы не стал.





С другой стороны старость в почете, при гарантиях, спокойная, в роли эдакого политического патриарха, выступающего в СМИ с комментариями между охотой, рыбалкой, прополкой арбузов и общением с юными моделями, может быть очень даже привлекательной перспективой.





Вот пример Назарбаева под носом. Почему бы нет?





И, если почему бы и нет, то есть повод задуматься, зачем ему нужен такой закон, какой от него вообще прок и что намерение его принять должно сказать нам?





По-моему, очень многое. Вплоть до полного сценария транзита власти в том виде, в каком его эта самая власть и видит.





Во-первых, само допущение принятия такого закона говорит о том, что Лукашенко не рассматривает как возможный сценарий революции и не на него ориентируется. Поскольку в случае революции никто про этот закон даже не вспомнит





Во-вторых, резонно встаёт вопрос, какой вообще толк от такого закона, если в этой стране никакие законы нормально и абсолютно не выполнялись никогда со времён Статутов ВКЛ? Один принял закон, другой – отменил, ну и вся недолга.





Очевидно, этот закон нужен для преемника. Чтобы снять с него все вопросы и легитимизмровать отсутствие с его стороны каких бы то ни было попыток провести ревизию прошлых дел. Иными словами, транзит предполагается совершить в пользу того, кто сам не будет хотеть ворошить старое и ему для этого нужна будет “броня” в виде подобного закона.





Третий момент, который просится в голову, состоит в том,что при таком раскладе в качестве преемника не рассматривается никто из сыновей. Потому что будь у власти сын, дурные вопросы почему он не трогает папашу, не зададут даже в Вашингтоне, и никакая легитимизация на уровне закона этому не потребуется.





Ну и, наконец, последнее. Если преемник – не сын, то даже закон ничего до конца не гарантирует? Ведь, как уже сказано, законы здесь -, вещь формальная.





Но не при условии того, что над теми, кто должен обеспечивать выполнение законов, то есть, над всеми силовыми службами, будет сохранен тотальный контроль. А вот тут-то как раз и нужны сыновья. Ну, как минимум один.





Все это – лишь умозрительные заключения, но общую картину можно попробовать все же собрать.





Транзит возможен и, вероятно, таки предполагается.





Осуществляться он будет точно не ранее чем через 5 лет, а, может, и через 15 – все от бодрости духа будет зависеть, когда наконец первое лицо ощутит себя “старцем”.





Когда такое произойдет, то преемником будет кто-то из Семьи, но не родственник. Может и Макей, почему нет?









Полномочия его будут такими, чтобы если ему даже в голову взбредёт,в клановой борьбе отдать реальную власть у семьи Лукашенко он не мог. Часть функций уйдет в парламент, часть – правительству, а силовиков будут контролировать сыновья.





Как долго просуществует такой статус-кво сказать невозможно. Тут у нас перед глазами российский пример. Там похожим образом – под гарантии и с сохранением контроля Семьи пост передавался Путину. Со временем весь контроль он подобрал под себя, однако и тому, что осталось от ельцинской семьи, ничего не угрожает и она органично вплетена в существующий расклад.





Ну и последнее. С учётом всего сказанного,а также российского опыта, можно прогнозировать, что после Лукашенко нашу страну, если она сохранится, ждёт какой-то, возможно, долгий, период кланово-олигархического управления, где различные группы будут находить общий язык кулуарно, без привлечения народа.





Кланы, по всей видимости, формируются уже сейчас.







