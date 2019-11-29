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Протестующие в Гонконге принесли американские флаги в знак благодарности Трампу

30.11.2019 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В четверг, 28 ноября, протестующие в Гонконге вынесли на улицы американские флаги в знак благодарности президенту Дональду Трампу, который подписал законы в их поддержку.


Протестующие поблагодарили Трампа за принятые законы
REUTERS/Thomas Peter

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Протестующие включали гимн США и сравнили подписанные законы с подарком ко Дню благодарения.
Также некоторые митингующие были с плакатами Спасибо, мистер Трамп и Освободить Гонконг, революция нашей эпохи.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге, который ранее был принят в Конгрессе.

Принятый Конгрессом законопроект обязывает Белый дом не только ежегодно отчитываться перед законодателями о нарушении прав человека в Гонконге, но и вводить санкции против лиц, ответственных за такие нарушения.
Кроме того, конгрессмены предлагают запретить экспортировать в Гонконг технику и средства, которыми пользуется местная полиция для подавления беспорядков, в частности, водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и наручники.

Напомним, протестующие в Гонконге выступают против выдачи подозреваемых властям КНР, где некоторым из них может грозить смертная казнь.
В конце октября местные власти отозвали спорный законопроект, однако через некоторое время протесты возобновились с новой силой и демонстранты забаррикадировались в здании Политехнического университета.
В свою очередь полиция пригрозила применить против них боевые патроны.
 
 
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В четверг, 28 ноября, протестующие в Гонконге вынесли на улицы американские флаги в знак благодарности президенту Дональду Трампу, который подписал законы в их...
 
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