ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер писатель Анатолий Делендик

30.11.2019 08:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом сообщил режиссер фильма "Анастасия Слуцкая" Юрий Елхов.

Драматургу и писателю было 84 года.

- Сегодня на 85 году ушел из жизни известный советский и белорусский писатель и драматург Анатолий Андреевич Делендик, - написал на странице в фейсбуке Юрий Александрович. - Вечная ему память!

Анатолий Делендик родился в 1934 году в деревне Кулаки Минской области. Учился в медицинском институте. После этого 11 лет работал врачом психиатрической клиники. Окончил также Литературный институт имени Горького в Москве. С конца 60-х был редактором на киностудии "Беларусьфильм". Был одним из популярнейших драматургов БССР. Автор нескольких десятков пьес. Написал сценарий художественных фильмов "Волки в зоне", "Анастасия Слуцкая" и других.

В текущем репертуаре Белорусского государственного академического музыкального театра идет спектакль "Купала: жизнь среди молний" по драме Анатолия Делендика и композитора Олега Ходоско. А в Большом театре можно увидеть балет "Анастасия", автор либретто в котором – Анатолий Делендик.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил режиссер фильма "Анастасия Слуцкая" Юрий Елхов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Разработан проект указа об отвязке дорожного сбора от техосмотра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика