8 декабря вступит в силу новое расписание движения поездов

Источник материала: Полесская правда



Белорусская железная дорога в декабре вводит новый график движения поездов. Новый график движения поездов на 2019/2020 год начнет действовать с 00.00 8 декабря.

Расписание движения поездов по станции Пинск

(с 8 декабря 2019 года)







Расписание движения поездов по станции Пинск, действующее до 7 декабря 2019 года, смотрите здесь.