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8 декабря вступит в силу новое расписание движения поездов
30.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Расписание движения поездов по станции Пинск
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> Белорусская железная дорога в декабре вводит новый график движения поездов. Новый график движения поездов на 2019/2020 год начнет действовать с 00.00 8 декабря....
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