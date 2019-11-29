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8 декабря вступит в силу новое расписание движения поездов

30.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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8 декабря вступит в силу новое расписание движения поездов
Белорусская железная дорога в декабре вводит новый график движения поездов. Новый график движения поездов на 2019/2020 год начнет действовать с 00.00 8 декабря.

Расписание движения поездов по станции Пинск
 (с 8 декабря 2019 года)


8 декабря вступит в силу новое расписание движения поездов

Расписание движения поездов по станции Пинск, действующее до 7 декабря 2019 года, смотрите здесь.

Купить билет на поезд онлайн можно на сайте БЖД.

 
 
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> Белорусская железная дорога в декабре вводит новый график движения поездов. Новый график движения поездов на 2019/2020 год начнет действовать с 00.00 8 декабря....
 
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