В Молотковичской средней школе открыт класс правовой направленности

Источник материала: Полесская правда



Значимое событие состоялось в Молотковичской средней школе. Здесь торжественно открыли класс правовой направленности. Он стал третьим по счету в истории учреждения образования. Напомним, что такие классы открывались здесь в 2014 и в 2016 годах.

25 девчонок и мальчишек из 6 «Б» класса вступили в ряды будущих защитников Отечества. Их поддерживали директор школы Дмитрий Тарасенок, классный руководитель Николай Пригодич, учителя, старшеклассники, родители и почетные гости праздника. Так, учеников напутствовали заместитель начальника отдела по образованию Пинского райисполкома Людмила Дворанинович, заместитель начальника Пинского РОВД Виталий Будник, участковый инспектор милиции Валентин Письменников, председатель Пинской районной организации ветеранов Михаил Заранко, настоятель храма святой преподобной Евфросинии Полоцкой в агрогородке Молотковичи отец Сергий.

Поздравляя учеников, заместитель начальника Пинского РОВД Виталий Будник подчеркнул, что цель создания такого класса – повышение уровня правовых знаний учащихся, а также формирование у них мотивации для поступления в Академию МВД и другие учреждения юридического профиля. Приятно отметить, что за годы существования правовых классов среди их учащихся не было зафиксировано случаев правонарушений. У Молотковичской школы сложилось тесное взаимодействие с РОВД: ученики более глубоко знакомятся с работой милиции, для них организовываются экскурсии, творческие конкурсы, соревнования, патриотические акции. И пусть не все ребята в будущем изберут профессию милиционера, главное – чтобы они выросли достойными людьми, патриотами своей страны.

Слово для зачтения торжественного обещания предоставили командиру класса Эвелине Новик. Дружно ученики произнесли эти волнующие слова, пообещали соблюдать законы нашей страны, быть примером в учебе и в поведении, активно участвовать в общественных делах, всегда приходить людям на помощь. После этого под аплодисменты присутствующих им вручили знаки отличия – погоны, а старшие друзья из правового 8 «Б» класса подарили символический ключ. Особое чувство гордости за ребят, конечно, испытывают их родители. От имени всех мам и пап новоиспеченных учеников класса правовой направленности поздравила Светлана Костечко.

Яркую атмосферу церемонии создали музыкальные номера в исполнении учеников Молотковичской средней школы, а также учеников и педагогов Молотковичской государственной детской школы искусств.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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