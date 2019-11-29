Требования законодательства к содержанию территорий, зданий и сооружений в зимний период

Источник материала: Клiч Радзiмы

Требованиями Закона Республики Беларусь «Об охране труда», а также Трудового кодекса Республики Беларусь предусмотрено, что работодатель (наниматель) обязан обеспечить безопасность при эксплуатации территории, производственных зданий (помещений), сооружений.

В 2018 году в организациях различной формы собственности недостатки в обеспечении безопасности при эксплуатации территории, производственных зданий (помещений) повлекли 10 несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным травмам. За 10 месяцев 2019 года по причине неудовлетворительного технического состояния зданий, сооружений, территории 1 человек погиб и 3 получили тяжелые производственные травмы.

Так, 22.03.2019 из-за неудовлетворительного технического состояния элементов здания ОАО «Лядно» (Витебская обл.) упавшей створкой распашных ворот смертельно травмирован животновод.

06.03.2019 из-за наличия на поверхности пола здания коровника МТФ «Морино» филиала «Азот Агро» (Гродненская обл.) неровностей в виде выбоин тяжелую производственную травму получила ветеринарный врач.

Незакрепленные края листов линолеума послужили причиной несчастного случая, происшедшего 19.04.2019, приведшего к тяжелой производственной травме медицинской сестры УЗ «Дятловская центральная районная больница» (Гродненская обл.).

Не проведение в зимнее время противогололедных мероприятий с очисткой территории от снега и льда и отсутствие освещения территории в ночное время послужило причиной тяжелого травмирования 21.01.2019 сторожа ОАО «Белыничский райагропромтехснаб» (Могилевская обл.).

Руководителям подчиненных (расположенных на подведомственной территории) организаций:

обеспечить содержание территории в чистоте и порядке, не загромождать и не использовать проходы и проезды для хранения готовой продукции, отходов производства, строительных материалов и тому подобного;

очищать дороги, тротуары, проезды и проходы от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий;

разработать и установить на видных местах, в том числе перед въездом на территорию организации, схемы движения транспорта. Определить приказом руководителя организации скорость движения транспортных средств по территории, с учетом вида и типа транспорта, состояния транспортных путей, интенсивности движения транспорта и других условий;

оборудовать для прохода людей на территорию организации проходные или калитки. Не допускать проход людей через ворота, предназначенные для движения транспорта;

въездные ворота на территорию либо в здания организации оборудовать устройствами, обеспечивающими их фиксацию в открытом положении. Обеспечить открытие створчатых ворот для въезда на территорию организации и выезда из нее внутрь территории организации.

При использовании территории, здания, помещения, сооружения несколькими работодателями, оформлять письменное соглашение об обязанности по обеспечению ими требований по охране труда. В случае аренды здания (изолированных помещений, их частей) разграничивать обязанности между собственником здания и арендатором по осуществлению его технического обслуживания.

В случае необходимости проведения работ по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега и льда:

выполнение работ на крыше зданий производить по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности и под руководством лица, ответственного за безопасное проведение этих работ;

осмотр, очистку кровель производить при благоприятных погодных условиях с соблюдением требований безопасности. К осмотру и очистке кровель привлекать лиц, допущенных к выполнению работ на высоте;

к работам по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега и льда, выполняемым на высоте, в том числе при использовании телескопической вышки (гидроподъемника), допускать работников не моложе 18 лет, прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте;

работников, занятых на работах по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега и льда, обеспечить необходимыми средствами индивидуальной защиты, в т.ч. защитными касками, а при выполнении работ на высоте – средствами индивидуальной защиты от падения с высоты;

не допускать выход на крышу в гололед или при скорости ветра 15 м/с и более, перемещение по крыше здания с уклоном более 20 градусов без предохранительного пояса и страхующего троса, прикрепленного к надежной опоре, а также работу на крыше одного работающего;

при изменении погодных условий с ухудшением видимости, при гололеде, сильном ветре, снегопаде, работы на высоте и открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования и тому подобного, прекратить, а работающих вывести с места работы;

очистку от снега крыш всех конструкций производить только деревянными или пластмассовыми лопатами, начиная от конька к карнизу равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков кровли, при этом на ногах у работающего должна быть валяная или резиновая обувь;

не допускать применение металлического инструмента для скалывания льда, образовавшегося на отдельных участках крыши (в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами, в самих лотках и других местах) и не начинать очистку кровли от снега с краев;

наледи и сосульки, свисающие с карнизов, козырьков зданий, своевременно сбивать, используя специальные приспособления (крючки), с автогидроподъемников, автовышек и тому подобное. Не допускать свешивания работающего с крыши здания при сбивании наледей и сосулек;

внизу места производства работ по очистке крыши зданий от снега, сосулек и наледей ограждать, а проход для пешеходов и проезд для транспортных средств на время проведения работ закрывать;

опасные зоны возможного падения снега и льда ограждать с трех сторон инвентарными решетками, щитами, веревкой с красными флажками (сигнальной лентой). Ограждение размещать на расстоянии не менее 6 м от здания при его высоте до 20 м, при высоте от 20 до 40 м — не менее 10 м. В случае необходимости сбрасывания снега с крыш зданий высотой более 40 м размер ограждаемой зоны увеличить пропорционально;

до ограждения зоны возможного падения снега и льда на тротуаре выставлять дежурного в сигнальном жилете и защитной каске, снабженного свистком для предупреждения пешеходов и сигнализации работающим на крыше;

дверные проемы со стороны, очищаемой от снега кровли, запирать или внутри лестничных клеток, арок, ворот выставлять дежурных для предупреждения людей об опасности. В случае невозможности запереть дверь выхода из здания, сооружения в сторону очищаемой кровли сделать навес до границы опасной зоны для защиты пешеходов;

не сбрасывать снег на электрические, телефонные и другие провода, антенные вводы, оттяжки контактной сети, а также на деревья, кустарники, находящиеся внизу киоски, автомашины и прочее;

при очистке крыш не касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других установок, могущих вызвать поражение электрическим током;

сбрасывать снег с крыш только в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в вечернее или ночное время место работы и подходы к нему хорошо освещать;

уборка больших наледей с карнизных участков кровель, не имеющих специальных обогревающих устройств, производить при помощи пара из шланга и других приспособлений с соблюдением мер предосторожности против ожогов и падения с крыши;

по окончании работ, а также во время перерыва в работе инструменты и другие предметы с крыши убирать, при этом не сбрасывать их с крыши;

при выполнении работ с использованием телескопической вышки (подъемника) обеспечить наличие зрительной связи между находящимся в корзине (люльке) работником и водителем. При невозможности обеспечения такой связи у вышки должен находиться другой работник, передающий водителю команды на подъем или спуск корзины (люльки);

работающему с телескопической вышки (подъемника) находиться в защитной каске стоя на дне корзины (люльки), закрепившись стропом предохранительного пояса за ее ограждение;

машинистам при нахождении в рабочей зоне подъемника одевать защитные каски, а при выполнении работ в местах возможного движения транспортных средств – сигнальные жилеты или специальную одежду со вставками из сигнальных или светоотражающих тканей;

не допускать эксплуатацию подъемника на высоте 10 м при скорости ветра 10 м/с и более, при затрудненной видимости и температуре окружающей среды ниже указанной в его паспорте.

Полагаем целесообразным потребовать от руководителей подчиненных (расположенных на подведомственной территории) организаций, используя представленную информацию, провести внеплановый инструктаж с работниками.

И. И. СНАРСКИЙ, заместитель начальника Глубокского межрайонного отдела Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

А. В. РУДАК, главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите Шарковщинского райисполкома.