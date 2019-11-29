Самые богатые белорусы живут в Минске. В каких регионах больше богатых и бедных

Примерно каждый пятый белорус (20,6%) в месяц располагает суммой от 400 до 500 рублей. Тех, у кого в месяц есть более 800 рублей, оказалось 15,8%, а до 200 рублей — 2,4%.





Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов (зарплат, пенсий, пособий и так далее), разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.





Из данных Белстата следует, что больше половины белорусов (51,7%) в месяц располагают суммой до 500 рублей. С учетом того, что численность населения, по последним данным, составляет 9 млн 455 тыс. человек, на такую сумму живут примерно 4 млн 888 тыс. человек. Свыше 800 рублей в месяц имеют 1 млн 494 тыс. человек, а меньше 200 рублей — 227 тыс. человек.





Больше всего тех, у кого в месяц есть 800 рублей и больше, оказалось в Минске. Это почти каждый третий житель столицы (31,6%). Меньше всего таких людей в Витебской области — 10,3%. Если же говорить о тех, чьи располагаемые ресурсы составляют менее 200 рублей в месяц, то их больше всего в Могилевской области — 4,5%. А в Минске их 0,5%.







