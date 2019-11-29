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Союз независимых или «сдача» суверенитета?

30.11.2019 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президенты Беларуси и России договорились реализовать грандиозные задачи, среди них единый рынок нефти и газа, единый парламент и правительство, передача части функций от национальных органов власти – «союзным».

Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко. Лидеры оппозиции Беларуси мгновенно отреагировали на высказывание посла и призвали беларусов выходить с протестами против цитата «продажи страны». Можно ли планы по созданию единого правительства Беларуси и России назвать «сдачей независимости» и не нарушает ли это Конституцию Беларуси?



Для «Белсата» комментирует беларуский политолог Андрей Егоров:

«В заявлении посла Беларуси Владимира Семашко мы слышим новые акценты. Ранее беларуская стороны уклонялась от констатации того, что в договоренностях президентов есть политическая составляющая, то сейчас уже беларуский посол говорит о создании наднациональных органов власти к которым перейдет часть полномочий правительства Беларуси. Если такие договоренности действительно присутствуют в документах, которые планируют подписать главы Беларуси и России, то в таком случае однозначно можно сказать о «сдаче суверенитета Беларуси».

«Эти решения противоречат Конституции Беларуси, потому что в Конституции не прописаны положения о каких-либо наднациональных органах. И если решения этих союзных наднациональных органов будут обязательны к исполнению в Беларуси, то это требует изменения Конституции».
 
 
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Президенты Беларуси и России договорились реализовать грандиозные задачи, среди них единый рынок нефти и газа, единый парламент и правительство, передача части...
 
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