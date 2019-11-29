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Туск передал полномочия главы Евросовета бывшему премьеру Бельгии Мишелю

30.11.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель получил от Дональда Туска полномочия главы Евросовета, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Euronews.

Туск передал преемнику колокольчик, символизирующий полномочия главы Евросовета. Оба политика, широко улыбаясь, пожали друг другу руки, после чего направились в зал для переговоров.

В ходе своего выступления Шарль Мишель подчеркнул, что должность главы Евросовета, в которую он вступает с 1 декабря, — для него «огромная ответственность и честь». Он заявил, что вызовы, с которыми столкнется Евросоюз, одновременно принесут и новые возможности для ЕС. Своим важнейшим приоритетом он объявил борьбу против климатических изменений.

Напомним, Дональд Туск стал председателем Евросовета 1 декабря 2014 года. Чтобы занять эту должность ему пришлось уйти с поста премьер-министра Польши, на которой он пробыл 7 лет.

Третьему председателю Евросовета Шарлю Мишелю 43 года. С 2014 по 2019 он занимал должность премьер-министра Бельгии. 2 июля этого года лидеры 28 стран избрали его на саммите в Брюсселе председателем Евросовета.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель получил от Дональда Туска полномочия главы Евросовета, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой...
 
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