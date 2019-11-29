Туск передал полномочия главы Евросовета бывшему премьеру Бельгии Мишелю

Туск передал преемнику колокольчик, символизирующий полномочия главы Евросовета. Оба политика, широко улыбаясь, пожали друг другу руки, после чего направились в зал для переговоров.





В ходе своего выступления Шарль Мишель подчеркнул, что должность главы Евросовета, в которую он вступает с 1 декабря, — для него «огромная ответственность и честь». Он заявил, что вызовы, с которыми столкнется Евросоюз, одновременно принесут и новые возможности для ЕС. Своим важнейшим приоритетом он объявил борьбу против климатических изменений.





Напомним, Дональд Туск стал председателем Евросовета 1 декабря 2014 года. Чтобы занять эту должность ему пришлось уйти с поста премьер-министра Польши, на которой он пробыл 7 лет.





Третьему председателю Евросовета Шарлю Мишелю 43 года. С 2014 по 2019 он занимал должность премьер-министра Бельгии. 2 июля этого года лидеры 28 стран избрали его на саммите в Брюсселе председателем Евросовета.



