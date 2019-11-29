Емельяненко победил Кокляева нокаутом в первом раунде

Источник материала: Tut.by

В Москве на «ВТБ Арене» состоялся турнир, главным событием которого стал бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, сообщает РБК.



Александр Емельяненко. Фото с сайта freshnovosti.com

Поединок закончился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде. Бой продлился 2 минуты 47 секунд. Спортсмены дрались по правилам бокса — четыре раунда по три минуты. Емельяненко получил пояс чемпиона РЕН ТВ в тяжелом весе.

На счету 38-летнего Александра 36 боев в ММА, в которых он одержал 28 побед, но это была первая виктория на профессиональном боксерском ринге. Для 40-летнего штангиста Кокляева состоялся дебют в боксе.

После боя Александр Емельяненко прокомментировал свою победу:

— Я уже говорил, что готов побоксировать с большим количеством желающих людей. Я растягивал бой как мог. Как получилось. Извините, что так быстро.

Будем разговаривать с организаторами. Возможно, в следующий раз против меня за один вечер выйдет 5 таких граждан.

Михаил Кокляев так прокомментировал свое поражение:

— Сане эта победа, наверное, нужна была больше. В любом случае, мы сделали историю. Спасибо всей моей команде. Признаюсь, моя ошибка, что я не стал слушать никого и повел себя слишком опрометчиво и нагло.

По большому счету нокаута не было, был нокдаун. Просто остановили бой и всех. Я бы вытерпел еще пару таких ударов, а может больше.