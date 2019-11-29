На Варшавском шоссе в Бресте увеличили скорость до 70 км/ч

Источник материала: Tut.by

На участке Варшавского шоссе от моста на бульваре Шевченко до кольца в сторону границы увеличили скоростной режим до 70 км/ч, сообщает BrestCITY .





Ранее максимальную скорость на данном участке поменяли в апреле 2015-го. Тогда вместо знака «80» поставили «60».

Отметим, что здесь довольно часто ставят мобильные камеры фотофиксации. Иногда тут разгоняются до 157 км/ч .