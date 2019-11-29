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На Варшавском шоссе в Бресте увеличили скорость до 70 км/ч
Источник материала: Tut.by
На участке Варшавского шоссе от моста на бульваре Шевченко до кольца в сторону границы увеличили скоростной режим до 70 км/ч, сообщает
Ранее максимальную скорость на данном участке поменяли в апреле 2015-го. Тогда вместо знака «80» поставили «60».
Отметим, что здесь довольно часто ставят мобильные камеры фотофиксации. Иногда тут
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