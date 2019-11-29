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Президент Турции рекомендовал Макрону проверить свой мозг

30.11.2019 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии саммита НАТО обрушился с критикой на своего французского коллегу из-за его высказываний об организации.



Эрдоган в ходе выступления в университете в Стамбуле в пятницу, 29 ноября, расценил слова Эмманюэля Макрона о нынешнем состоянии Североатлантического альянса как "пример больной идеологии" и посоветовал французскому президенту "сперва проверить свой мозг".

МИД Французской Республики в ответ вызвал на ковер посла Турции в Париже.

«Давайте поясним, что это не заявление, это оскорбление», - отреагировал Елисейский дворец на заявление Эрдогана. «Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений», — говорится в заявлении.

Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist, опубликованном 7 ноября, резко раскритиковал нынешние отношения Европы и США, а также Североатлантический альянс. Нынешнее состояние НАТО он охарактеризовал как "смерть мозга".

Лидеры Германии, Польши и Литвы не разделяют взгляды Макрона на НАТО

Ряд европейских лидеров уже заявили, что не разделяют позицию Макрона о положении дел в альянсе. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), даже если партнеры по НАТО спорят друг с другом, вовсе не обязательно делать "подобные выпады против всех".

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что не видит "проблем с жизнеспособностью" Североатлантического альянса, а его литовский коллега Гитанас Науседа предостерег членов организации от высказывания малейшего сомнения в том, что НАТО является основополагающим гарантом безопасности Европы.


В свою очередь генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что организация является сильным союзом, а любая попытка разделить Европу и Америку причиняет вред Евросоюзу. Позднее министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) предложил созвать экспертную комиссию под руководством Столтенберга, которая выработает предложения по укреплению политического сотрудничества между членами НАТО. Генсек альянса назвал "ценной" инициативу главы МИД ФРГ и особо выделил ее широкое одобрение среди партнеров Германии по блоку.
 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии саммита НАТО обрушился с критикой на своего французского коллегу из-за его высказываний об организации.
 
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