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Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта

30.11.2019 09:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой отклонить законопроект, обязывающий производителей предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на гаджеты.

По мнению предпринимателей, применение закона окажет негативное воздействие на отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского софта, а также приведет к ее монополизации, передает РБК.

Президент ассоциации Александр Онищук также указал на то, что Госдума не проводила предварительных парламентских слушаний и какого-либо иного необходимого для принятия закона обсуждения с деловым и экспертным сообществом.

Кроме того, по мнению ассоциации, требования нового закона нарушают принципы Всемирной торговой организации (ВТО) в части создания преференций для российских разработчиков ПО. Вступление закона в силу также чревато усилением дезинтеграционных процессов внутри ЕАЭС, снижением деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения, говорится в обращении.

21 ноября Госдума приняла закон, обязывающий производителей гаджетов предустанавливать на них программное обеспечение российского производства. 25 ноября его одобрили в Совете Федерации, документ должен подписать президент России Владимир Путин. В случае принятия поправки к закону «О защите прав потребителей» вступят в силу с 1 июля 2020 года.
 
 
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Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к президенту Владимиру Путину с...
 
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