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Проводнице поезда Минск — Вильнюс в Литве грозит до 4 тысяч евро штрафа

30.11.2019 09:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литовские пограничники нашли у неё контрабандные сигареты. Во время проверки поезда литовцы наткнулись на 310 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Проводнице поезда Минск — Вильнюс в Литве грозит от 1820 до 4 тысяч евро штрафа. 50-летняя женщина спрятала их среди своих личных вещей в одном из вагонов. Стоимость контрабандных сигарет оценена на сумму более тысячи евро, информирует пресс-служба пограничной службы Литвы.
 
Теги: Минск
 
 
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Литовские пограничники нашли у неё контрабандные сигареты. Во время проверки поезда литовцы наткнулись на 310 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.
 
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