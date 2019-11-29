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Обнаженное тело, безупречные ноги и продольный шпагат. Посмотрите, как прекрасны белоруски старше 50

30.11.2019 09:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе мы рассказывали вам о смелой фотосессии, в которой приняли участие белорусские модели старше 50. На спонтанную съемку в купальнике согласится не каждая женщина вдвое младше, но у наших героинь нет комплексов и желания подстраиваться под стереотипы. Предлагаем вам вместе с нами оценить результаты фотопроекта, который организовал «Центр активного долголетия», а реализовали восхитительные белоруски.



Лариса Трафимович, 72 года: «Я нахожусь сейчас в таком возрасте, когда на первом месте мудрость. Чем старше становлюсь, тем больше люблю себя, так как ко мне пришло осознание: нужно принять себя такой, какая есть»



Светлана Брыкина, 57 лет: «Люблю свою фигуру, потому что была окружена любовью. Ведь для маленького сына мое тело было самым родным и теплым. Для любимого мужчины каждая складочка была известна, а теперь я наслаждаюсь тем, что внуки любят прижиматься ко мне. Я люблю себя любой и разной».


Ольга Быховцева, 67 лет: «Мое тело всегда реагирует на внешние обстоятельства, и я умею договариваться с ним, чтобы быть всегда в форме, любоваться собой даже в таком возрасте, когда изменения неизбежны… Все, что происходит с моим телом в периоде увядания, я принимаю благосклонно, меня это наполняет той особой радостью, которая связана с тем, что я успела отдать моим детям, внукам, семье и любимым людям. Я люблю мое тело, потому что оно служило мне многие годы, оно преодолевало вместе с моим духом болезни, беды и тревоги. И дарило понимание: «Я прекрасна».


Лариса Заверач, 57 лет: «Когда я думаю о себе, понимаю, что Творец создал меня с любовью. Других таких нет: мы все разные. И поэтому я люблю себя, и с морщинами тоже. Да, в молодости их не было, но не было и опыта. А сейчас он есть, как и любовь моих родных и друзей».


Раиса Лиликова, 63 года: «Для меня любить свое тело — это, в первую очередь, заботиться о нем. Мне 63, и я всем говорю: «Только движение, только активный образ жизни, только позитив в сочетании с гимнастикой сделают вас счастливыми в золотом возрасте».


Ирина Зевалич, 55 лет: «И пусть мои фото google не выдает по запросу «Идеалы красоты», но для меня мое тело — лучшее. Потому что благодаря ему я могу получать удовольствие от жизни».


Антонина Скурчаева, 61 год: «Если вы ощущаете себя как самодостаточная личность, то вы по определению красивы. Значит, вы обладаете содержательным внутренним «я» и делаете все, чтобы максимально сохранить привлекательность «я» внешнего, но не ставите его во главу. Я люблю жизнь в любом возрасте!».


Татьяна Савчик, 64 года: «Женская красота чаще всего трактуется как молодость. Мы хотим изменить эту установку, пытаемся показать, что красота лежит за пределами понятий «молодая и старая». Ведь в действительности красота в каждой (и в каждом) из вас!».


Наталья Пригожинская, 56 лет: «В юности тело управляло мной. Оно было молодым и разрешало мне носить мини, оголять руки и область декольте, оно разрешало мне есть много сладкого и мучного, валяться до обеда в постели… Сейчас я управляю своим телом! Я с ним договариваюсь, я его тренирую, берегу, ухаживаю за ним, холю и лелею… И, о чудо, оно меня слушается! И мы с ним живем в гармонии с окружающим миром».


Светлана Чернова, 58 лет: «В двадцать казалось, что 50 лет — это глубокая старость. Я свои первые полвека пережила восемь лет тому назад и хочу всех заверить, что вторая половина намного интереснее. Жизнь раскрасилась другими красками, поменялось отношение к себе. И в этом нам помогает и наше тело. Оно позволяет нам раскрыть свою сексуальность и наслаждаться ею».


Команда:

Идея: Ольга Семашко, Елена Демидова;

Фотограф: Виталий Матусевич;

Коллекция купальников: Лариса Дробыш;

Cтилист проекта: Наталья Долгая;

Модели: Ольга Быховцева, Лариса Трафимович, Светлана Брыкина, Ирина Зевалич, Раиса Лиликова, Татьяна Котяткина, Елена Пискунова, Наталия Пригожинская, Лариса Заверач, Татьяна Савич, Светлана Чернова, Антонина Скурчаева;

Макияж: Татьяна Драгун, Татьяна Гринчикова, Джульетта Данилевич.

 
 
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Предлагаем вам вместе с нами оценить результаты фотопроекта, который организовал «Центр активного долголетия», а реализовали восхитительные белоруски.
 
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