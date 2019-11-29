Британская парфюмерия, адвент-календари и тон для новогодней вечеринки. 10 бьюти-новинок ноября

Источник материала: Tut.by

Косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов каждый месяц. Уследить за всеми просто невозможно, но бьюти-эксперт LADY Анастасия Величко всегда готова рассказать об интересных запусках, которые можно добавить в свою косметичку.



Фото: из архива Анастасии Величко

Анастасия Величко — косметолог-эстетик

— В обзоре — лишь те средства, что уже доступны для жителей Беларуси в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выяснять.

Бренд Revolution Makeup выпустил весьма неоднозначную (и вместе с тем необычную) новинку: черную базу под макияж. Onyx primer имеет гелевую текстуру, обещает сгладить неровности и придать матовость коже. А черный цвет продукта, по заверениям производителя, нивелируется в процессе нанесения и никак не влияет на макияж. Магия, не иначе.





У Luxvisage вышло несколько новых подводок. Мы обратили внимание на две: Matt INK и Vynil INK.

Matt INK, как ясно из названия, обладает матовым финишем, а Vynil INK — глянцевым. Оба продукта позиционируются как стойкие, однако матовый вариант обещает пережить вообще все — дождь, снег, слезы радости. Проверим?





Нужно больше черного! Подумали мы и присмотрелись к рождественской коллекции MAC: там нашлись потрясающие магнитные тени цвета ночного неба.

Spellbinder shadow обладают не самой удобной в работе текстурой: при растушевке цвет не просто теряет насыщенность, он будто исчезает с век вместе с блестками. В общем, к продукту придется приноровиться — наносить его на липкую базу или же влажной кистью, однако эффект звездной россыпи на ваших веках того стоит. Особенно если вы не собираетесь пропускать новогодний корпоратив.





В Минск официально пришел бренд Jo Malone. Теперь знаменитые британские ароматы можно оценить и жителям нашей столицы.

Конечно, универсального ответа на запрос «что купить в Jo Malone» не существует: у каждого свои парфюмерные предпочтения. Но если есть желание попробовать несколько ароматов сразу, можно начать с наборов миниатюр. Например, сета коллекции Cologne intense.





В преддверии праздников компании массово запускают адвент-календари. Некоторые из них доступны и для белорусов.

Например, можно купить классический 24-дневный календарь от L’Occitane. В него вошли как средства для тела — знаменитые гели для душа и масла, так и продукты для лица (например, из нашумевших линеек «Аква реотье» и «Иммортель»). Все средства представлены в миниатюрах: этого вполне достаточно, чтобы по достоинству оценить каждое из них.





Также есть шанс успеть заказать «24 сокровища севера» от Lumene. В этом календаре есть как миниатюры, так и полноразмерные средства — например, тушь и бальзамы для губ. Если вы давно хотели познакомиться с самыми удачными сериями бренда — Nordic C, Nordic Hydra, Arctic Hydra care, срочно вносите календарь в виш-лист (а лучше — в корзину покупок).





Миниатюрная палетка теней Precious palette в пурпурно-лиловой гамме вышла у марки Zoeva. Как и всегда, тени у бренда на высоте: пигментированные, мягкие, стойкие. Если цветовая гамма вам подходит, стоит сказать этому продукту «да».





Тональная основа с полным покрытием, которую уже успели расхвалить все блогеры — Always fabulous от Bourjois — вышла на белорусский рынок. Производитель обещает, что тон не подведет нас даже в самой сложной ситуации (будь то проливной дождь или новогодняя вечеринка в клубе) и останется на лице даже спустя 24 часа (если вы, конечно, в состоянии бодрствовать сутки напролет). Кстати, в пару тональному крему есть одноименный консилер.









«Вiтэкс» запустил целую линейку одноразовых масок — на тот случай, если вы не любите баночные варианты или часто ездите в путешествия. Мы обратили внимание на актуальную зимой маску-пилинг: она идет в паре с пост-пилинговым уходом в виде защитного крема.

Производитель уверяет, что маска содержит высокоактивные, но при этом ультрамягкие АНА-кислоты и фермент папаин, которые отшелушивают кожу. Впрочем, назвать гликолевую или же салициловую кислоты (а именно их можно обнаружить в составе) мягкими сложно, поэтому обладательницам чувствительной кожи лучше пройти мимо. А вот все остальные могут новинку попробовать: состав у нее неплохой.



