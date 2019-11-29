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Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву» в КХЛ

30.11.2019 09:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву» в КХЛ
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

На три гола «зубров» в исполнении Павловича (4-я), Спунера (27-я) и Пулккинена (42-я) хозяева ответили голами Денисенко (14-я), Накладала (19-я), Кудрявцева (24-я), Пяярви-Свенссона (36-я), Осипова (43-я) и Каюмова (55-я).

- Понравилось начало матча, наша команда здорово стартовала в первом периоде. Хорошо владели шайбой, раздавали пасы, создали много голевых моментов, один из них реализовали. К сожалению, соперник смог выровнять игру. Второй гол получили при потере шайбы, так играть нельзя. В матчах с таким серьёзным соперником как «Локомотив» подобные моменты превращаются в голы, - прокомментировал исход встречи главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба. 

По словам тренера, во втором периоде «Динамо» само загнало себя в угол удалениями. 

- В итоге «Локомотив» забил в большинстве 5 на 3 и оторвался в счёте. Третий период начали хорошо, удалось забить, но, к сожалению, быстро пропустили. Были неплохие смены, но мы упустили нити игры. Мы сделали недостаточно для победы, несмотря на то, что игра команды во многом понравилась. Будем опираться на хорошие моменты в нашей игре и двигаться дальше. Надеюсь, в воскресенье мы сыграем лучше. 

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Теги: Минск
 
 
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В гостевом матче минчане уступили со счётом 3:6.
 
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