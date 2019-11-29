Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву» в КХЛ

Источник материала: Аргументы и факты

На три гола «зубров» в исполнении Павловича (4-я), Спунера (27-я) и Пулккинена (42-я) хозяева ответили голами Денисенко (14-я), Накладала (19-я), Кудрявцева (24-я), Пяярви-Свенссона (36-я), Осипова (43-я) и Каюмова (55-я).

- Понравилось начало матча, наша команда здорово стартовала в первом периоде. Хорошо владели шайбой, раздавали пасы, создали много голевых моментов, один из них реализовали. К сожалению, соперник смог выровнять игру. Второй гол получили при потере шайбы, так играть нельзя. В матчах с таким серьёзным соперником как «Локомотив» подобные моменты превращаются в голы, - прокомментировал исход встречи главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.

По словам тренера, во втором периоде «Динамо» само загнало себя в угол удалениями.