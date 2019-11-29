На шоу Безрукова, где он сыграет на гитаре-лопате, можно попасть бесплатно. Рассказываем как

Источник материала: Tut.by

30 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на шоу Сергея Безрукова , которое пройдет в «КЗ Минск» 13 декабря. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 6 декабря.



Фото предоставлено организаторами

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет 3, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 5 декабря, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 6 декабря.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Музыкально-драматический проект, который Сергей Безруков 13 декабря привезет в столицу, в новинку для него самого: впервые в жизни актер попробовал себя в качестве музыканта. Специально для шоу Сергей написал две пронзительные композиции на стихи своего любимого поэта Сергея Есенина. В исполнении артиста в Минске также прозвучат произведения Владимира Высоцкого. И, конечно, песни, исполненные Безруковым в популярных фильмах, включая народный хит «Березы» из сериала «Участок». И уже в самом финале, когда будет казаться, что Безруков продемонстрировал все свои таланты, актер удивит снова: в рок-версии поэмы «Евгений Онегин» Сергей исполнит электро-соло на оригинальной гитаре-лопате.

Когда: 13 декабря, 19.00 Где: КЗ «Минск» Сколько: от 45 до 160 рублей Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

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Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play