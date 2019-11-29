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Их что, взяли в плен? Дикие кабаны идут по лесу в сопровождении охотников: странное видео

30.11.2019 09:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дикие кабаны — чрезвычайно опасные животные, и встреча с ними обычно не заканчивается ничем хорошим. Тем более странным этот факт делает видео, на котором целое стадо кабанов идет по лесу в сопровождении охотников! Ни люди, ни животные не предпринимают никаких действий в отношении друг друга и просто идут одной дорогой. Может, у вас есть предположение, почему так происходит?

 
 
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