Их что, взяли в плен? Дикие кабаны идут по лесу в сопровождении охотников: странное видео

Источник материала: Tut.by

Дикие кабаны — чрезвычайно опасные животные, и встреча с ними обычно не заканчивается ничем хорошим. Тем более странным этот факт делает видео, на котором целое стадо кабанов идет по лесу в сопровождении охотников! Ни люди, ни животные не предпринимают никаких действий в отношении друг друга и просто идут одной дорогой. Может, у вас есть предположение, почему так происходит?