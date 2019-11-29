Переоцененный педофил. Зачем пересматривать Гогена

На Западе разгорелась дискуссия о возможном пересмотре творчества франузского живописца Поля Гогена из-за его сожительства с девушками-подростками во время пребывания на Таити.





Все началось с открывшейся этой осенью выставки Гогена в лондонской Национальной галерее, куратор которой сопроводил работы художника комментариями о его сексуальных отношениях с несовершеннолетними.





Позже в New York Times вышла статься с заголовком Не пора ли отменить Гогена? Одни призывают отделять личность творца от его работ, другие - о необходимости пересмотра творчества признанных мастеров прошлого с позиций эпохи #MeToo. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Срывая покровы с Гогена

Поль Гоген (1848-1903), сначала моряк, потом банковский клерк, посредник по перекупке картин, принял решение заняться живописью внезапно, под влиянием инстинкта, бросив также жену и пятерых детей, но стал одним из четырех величайших мастеров постимпрессионизма и "кассовых" художников.





Творчество французского самоучки стало революционным для своего времени. Впервые вместо античного идеала европейской публике были представлены образы "варварские". Культура нецивилизованных народов, считавшаяся долгое время дикой и примитивной, вдруг стала интересна широкой аудитории.





Вслед за Гогеном художники стали примерять на себя этот экзотичный стиль, который в дальнейшем перерос в отдельное направление в искусстве - неопримитивизм. Правда, не только новый сюжет, но и его непривычное воплощение поражали современников: красные небеса, зеленая вода, синие деревья.

Сам путь художника был не менее привлекательным и диковинным. Гоген родился в Перу и прожил там несколько лет. В поисках вдохновения он отказался от благ цивилизации и перебрался из Франции на Таити, чтобы прочувствовать на себе первобытную жизнь во всей ее простоте.





"Цивилизация мало-помалу уходит от меня. Я начинаю мыслить просто, испытывать очень мало ненависти к моим ближним, лучше того - начинаю любить их... Ночная тишина на Таити - самая диковинная из всех здешних диковинок... Я понимаю, почему эти люди могут часами, днями сидеть, не произнося ни слова, и меланхолично созерцать небо", - писал он в письмах другу.





При жизни полотна Гогена не пользовались спросом и он жил в нищите. Но отсутствие интереса к своим работам его ничуть не волновало. Сам художник свою работу ценил высоко и оставил множество автопортретов. А в 2015 году его картина Когда свадьба? стала самой дорогой на тот момент - 300 миллионов долларов.





"Возможно, пришло время перестать воспринимать Гогена как единое целое?". Такой вопрос слышат в тексте аудиогида посетители лондонской Национальной галереи, гуляя по выставке Портреты Гогена.





В центре внимания экспозиции находятся автопортреты, картины, на которых художник изобразил своих друзей, коллег, а также девушек, с которыми сожительствовал на Таити и детей, которые родились в этих связях.





Особое место на выставке занимает картина Предки Техаманы. На ней можно видеть юную любовницу Гогена с веером в руке. Под полотном отмечается, что девушке 13-14 лет.

"Вне всякого сомнения, Гоген использовал свое привилегированное положение выходца с Запада, чтобы извлечь максимальную выгоду из доступной ему сексуальной свободы", - слышат посетители выставки.





В международном музейном мире Гоген пользуется спросом. Только за последние несколько лет было организовано полдюжины выставок его работ, в том числе в Париже, Чикаго и Сан-Франциско.





Однако в эпоху повышенной общественной чувствительности к вопросам пола, расы и колониализма музеям приходится пересматривать наследие художника, отмечает New York Times.





Один из кураторов лондонской выставки Кристофер Риопелле считает, что уже недостаточно говорить, что в те времена сексуальные связи с подростками считалось нормальным явлением.

Гогена он называет сложным человеком. По словам Риопелле, он был глух к чувствам других людей, поэтому злоупотреблял их доверием и причинял боль, утоляя свою художественную жажду.





Выставка в Лондоне проводится совместно с канадской Национальной галереей в Оттаве. Ее директор Саша Суда объясняет, что "разоблачительные" комментарии появились под полотнами Гогена, чтобы устранить "белые пятна" и сдеать их более актуальными для современной аудитории.





По мнению других музейных специалистов, пересмотр жизни художников прошлого с точки зрения человека 21-го столетия является рискованным, поскольку может привести к бойкоту великого искусства.





"Сам по себе человек может вызывать у меня отвращение и ненависть, но творчество есть творчество. Как только художник создает произведение, оно перестает ему принадлежать: отныне оно принадлежит миру", - говорит Висенте Тодоли, проводивший выставку Гогена в 2010 году.





Арт-директор предупреждает, что следуя такой логике можно прийти к отказу от чтения Уильями Шекспира и Мигеля де Сервантеса.

Однако создательница онлайн-музея о молодых девушках в истории и культуре GirlMuseum Эшли Ремер настаивает, что действия Гогена были настолько чудовищными, что бросают тень на все его творчество.





"Если говорить прямо, он был заносчивым, переоцененным, высокомерным педофилом", - говорит она. Если бы его картины были фотографиями, они бы стали более скандальными.





Она также критикует тех, кто проводит выставки Эгона Шиле, который также писал обнаженных несовершеннолетних моделей, за "утаивание" личности художника.





Преподавательница истории искусств в Университете Окленда Кэролайн Верко также отмечает, что картины Гогена неправильно формируют восприятие Океании, как застывшего навечно в полуразрушенном прошлом месте. Хотя, по ее словам, культура местных народов динамично развивается.





Афро-американский художник Кьянде Уайли, который называет Гогена своим кумиром, но говорит о необходимости изменения образа видения, поскольку на темнокожих персонажей полотен смотришь "через призму чувственного желания самого художника".

Другой куратор, проводивший выставки Гогена, Лайн Клаузен Педерсен говорит, что с каждой выставкой с Гогена "снимается еще один слой исторической защиты".





"С нашей точки зрения, все эти грязные подробности должны стать достоянием общественности. Без этого рассказ о Гогене будет неполным", - добавляет Педерсен.





Сегодня история с обсуждением Гогена воспринимается в контексте движения #MeToo и движений за социальную справедливость, объединенных термином woke culture: вскрывшиеся факты насилия, некорректного отношения к женщинам, высказываний.





Это движение стоило карьер и репутаций уже многим деятелям культурной элиты. Но "культурные войны" редко заходят на территорию академического искусства.





Принцип историзма, требование рассматривать содержание произведения с поправкой на стандарты и нормы его времени, молчаливый консенсус, требующий отделять картины и книги от личности их автора, - все это вошло в культурную плоть европейской цивилизации.





На самом деле, говорит культуролог и журналист Юрий Сапрыкин, стремление поставить эти вопросы под сомнение - не новость и не порождение эпохи #MeToo; в каком-то смысле они всегда были спорными, и эта спорность обостряется во времена крупных общественных изменений.



