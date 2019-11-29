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Литовский инвестор создаст в СЭЗ «Витебск» производство декоративных стройматериалов

30.11.2019 09:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В свободной экономической зоне «Витебск» зарегистрирован новый резидент. Им стало ООО «Рубовский доломитовый карьер».

Новое производство будет создано в секторе № 1 Журжево. Здесь будут выпускать гиперпрессованный кирпич «Лего» и другие декоративные строительные материалы.

Проект финансируется литовским инвестором. Ожидается, что более половины продукции будет поставляться за рубеж, сообщает администрация зоны.
 
Теги: Витебск
 
 
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В свободной экономической зоне «Витебск» зарегистрирован новый резидент. Им стало ООО «Рубовский доломитовый карьер».
 
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