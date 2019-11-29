Литовский инвестор создаст в СЭЗ «Витебск» производство декоративных стройматериалов

Новое производство будет создано в секторе № 1 Журжево. Здесь будут выпускать гиперпрессованный кирпич «Лего» и другие декоративные строительные материалы.





Проект финансируется литовским инвестором. Ожидается, что более половины продукции будет поставляться за рубеж, сообщает администрация зоны.