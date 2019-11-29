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Стоп-кадр: Как много можно выразить одним взглядом! Сеть «взорвало» фото королевы Елизаветы

30.11.2019 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фотография сделана в момент, когда королевское семейство вместе с британским народом вышло почтить День памяти погибших соотечественников.



Королевская семья вышла публично почтить героев, надев черные костюмы и платья с маковыми цветками, пишет enovosty.com

Фото пикирования взглядами супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон и супруги принца Чарльза Камиллы Паркер Боулз привлекло особое внимание пользователей сети.

— «Кто из них в итоге сядет возле трона? Прямо Игра престолов!»

— «50 оттенков чопорности»

— «Три возраста лицемерия»

— «Как много сказано одним взглядом, невзгляд королевы Елизаветы весьма красноречив»

— Вот что означает «визуальная драматургия в композиции», — комментируют фото пользователи Facebook
 
 
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Фотография сделана в момент, когда королевское семейство вместе с британским народом вышло почтить День памяти погибших соотечественников.
 
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