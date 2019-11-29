Александр Лукашенко заявил, что сформирует новое правительство перед президентскими выборами в 2020 году

"Разговор будет лежать в плоскости корректировки состава правительства. Я этого не скрывал: основой этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.





"И как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только - всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий резидент будет работать", - подчеркнул он.





"И как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только - всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать", - подчеркнул он.





Выборы президента Беларуси должны состояться в 2020 году, не позднее 30 августа.





В ноябре Лукашенко заявил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента. "Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах", - сказал он.





Глава государства также подчеркнул, что не намерен держаться за власть, если его не будет поддерживать народ. "Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду", - отметил Лукашенко.



