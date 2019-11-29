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Global Finance признал белорусский банк одним из лучших по обмену валюты

30.11.2019 10:22 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Global Finance признал белорусский банк одним из лучших по обмену валюты

БПС-Сбербанк вошел в число лучших банков мира в сфере валютно-обменных операций. Победителей премии авторитетного журнала Global Finance объявили в Нью-Йорке.

Белорусский банк победил в номинации «Лучший провайдер услуг валютно-обменных операций в Беларуси». Американское издание сделало свой выбор на основе шести ключевых факторов: объем транзакций, рыночная доля, глобальное покрытие, обслуживание клиентов, конкурентные цены и инновации. Большую роль также играли успехи банка в повышении эффективности, снижении рисков и оптимизации расходов. При этом учитывалось мнение аналитиков, руководителей компаний и специалистов.

«Банк подтвердил свои высокие позиции на рынке валютно-обменных операций и международных транзакций. Это касается как повышения качества и скорости обслуживания, так и расширения географии и возможностей. В частности, недавно мы открыли доступ к операциям в 10 эксклюзивных для страны валютах, в том числе в хорватских кунах, сербских динарах, турецких лирах и сингапурских долларах. Наша страна является участником мировых экономических процессов, и от банка ждут высокого уровня валютного обслуживания и минимизации рисков», – подчеркнул председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов.

Лауреатами премии также стали UBS, Societe Generale, Crown Agents Bank, Deutsche Bank, UniCredit, Bank of China и другие. Мировым лидером назван международный банк Citi. Беларусь в списке представлена только БПС-Сбербанком.

«Валютно-обменные операции – это краеугольный камень глобальной торговли, и сегодня он сталкивается с рисками, связанными с идеями национализма и призывами к экономическому протекционизму, – убежден издатель и главный редактор Global Finance Джозеф Джаррапуто. – Ежегодные награды помогают определить, какие финансовые институты способны обеспечить стабильность и экспертный подход, помогающие ориентироваться в сложной и быстро меняющейся среде».

Журнал Global Finance основан в 1987 году и распространен в 188 странах. Его аудитория – это топ-менеджеры и финансовые директора, ответственные за принятие инвестиционных и стратегических решений. Редакция находится в Нью-Йорке, а представительства работают по всему миру. Global Finance регулярно выбирает лучшие финансовые организации. Награды пользуются большим авторитетом в финансовом сообществе.

 
 
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БПС-Сбербанк вошел в число лучших банков мира в сфере валютно-обменных операций. Победителей премии авторитетного журнала Global Finance объявили в Нью-Йорке.
 
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