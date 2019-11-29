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В Дрогичинском районе произошёл пожар в спальном корпусе школы-интерната
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 ноября примерно в полдесятого вечера в городском посёлке Антополь Дрогичинского района произошёл пожар во вспомогательной школе-интернате.
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Прибывшие спасатели обнаружили дым на первом этаже спального корпуса. Выяснилось, что горел мусор в приямке подвала.
Пожар потушен. Никто не пострадал, повреждений нет. Устанавливается причина загорания.
Фото: Брестское ОУМЧС
На неделе из школы в Могилёве были эвакуированы более 500 человек.
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Новости Беларуси. 29 ноября примерно в полдесятого вечера в городском посёлке Антополь Дрогичинского района произошёл пожар во вспомогательной школе-интернате. ...
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