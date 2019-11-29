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В Могилёве мужчина испортил ножом упаковки продуктов в магазине и напал на прохожего
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёве зафиксированы сразу три случая противоправного поведения, которое квалифицируется статьёй «Хулиганство».
Как
Выяснилось, что подозреваемым является 19-летний могилёвчанин. В тот день фигурант употребил слишком много спиртного, начал приставать к прохожим, а затем избил одного из них.
Во втором случае подозреваемым является 23-летний местный житель. В час ночи он возвращался домой и ударил ногой по рекламному баннеру. Представитель организации сообщил о произошедшем милиционерам. Поскольку действия молодого человека были записаны камерами видеонаблюдения, найти его оказалось несложно. Парень пояснил, что был в плохом настроении.
В третьем случае 34-летний мужчина, будучи пьяным, в одном из магазинов ножом повредил упаковку нескольких продуктов на витрине. После этого подозреваемый вышел на улицу и напал на прохожего. 41-летний гражданин увернулся от ножа и вызвал правоохранителей. Фигурант был задержан.
Осенью 2019 года в Гродно молодые люди провожали друга в армию и разгромили арендованный коттедж.
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Новости Беларуси. В Могилёве зафиксированы сразу три случая противоправного поведения, которое квалифицируется статьёй «Хулиганство». Как сообщает УВД...
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