«Минский барометр» зафиксировал новые региональные рекорды

Новый, одиннадцатый выпуск «Минского барометра», в котором анализируются внешняя политика Беларуси и состояние региональной безопасности в сентябре и октябре 2019 года, был презентован экспертами «Минского диалога» вчера, 27 ноября.





Как рассказал в ходе презентации редактор исследования политолог Денис Мельянцов, за осенний период в отношениях с Россией значимых подвижек не произошло. Ни по одному из значимых вопросов – нефти, газу и т.д. компромиссов с РФ не было достигнуто. В итоге вокруг интеграционных отношений нарастал негативный информационный фон.





«Наш прогноз – 8 декабря Россией и Беларусью никакие дорожные карты подписаны не будут», - заявил Денис Мельянцов. Однако он отметил, что этот прогноз не очень алармистский, так как, в конце концов, удовлетворяющее Беларусь и Россию соглашение будет подписано. Потому что ни одна из сторон не желает разрыва налаженных контактов.





При этом, политолог обратил внимание, что динамика белорусских внешнеполитических отношений на российском векторе постепенно снижается, тогда как на европейском, наоборот, растет.





Как было отмечено в барометре, в целом уровень и интенсивность контактов Минска с Евросоюзом остаются стабильно высокими. Затянувшаяся история с заключением соглашений о визах и реадмиссии постепенно подходит к завершению.





В отношениях с Китаем в сентябре-октябре активно развивалось кредитное сотрудничество.





В то же время на американском направлении сохранялась высокая интенсивность дипломатических контактов, а также усиливались каналы коммуникации в сфере безопасности.





А вот украинско-белорусские отношения демонстрировали рекордный рост.





«С Украиной рекордный индекс отношений – 29 пунктов. Это запредельный показатель. Когда-то такой был с Россией», - сообщил Денис Мельянцов.





Он пояснил, что бурное развитие отношений двух стран было обусловлено белорусско-украинским форумом регионов с участием президентов двух стран, пресс-туром украинских журналистов в Беларусь и развитием некоторых интересных тенденций сотрудничества.





Комментируя индекс состояния безопасности Денис Мельянцов обратил внимание, что уровень региональной напряженности составил 12 пунктов, что также является рекордным значением. Это обозначает наличие военной и иной активности, способной привести к эскалации напряженности.





Такой показатель обусловлен высокой военной активностью вокруг Беларуси, проведением различных учений. Он находится в так называемом «желтом диапазоне» и балансирует на грани «оранжевого», при котором можно ожидать военных инцидентов.



