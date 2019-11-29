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Домрачева и Шура Би-2 выберут талисман для ЧМ по хоккею в Беларуси

30.11.2019 10:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вошла в состав жюри, которое выберет талисман для Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году, этой новостью экс-биатлонистка поделилась на своей странице в Instagram.

"Четырехкратная олимпийская чемпионка вошла в состав звездного жюри конкурса!" – говорится в записи.

Домрачева – не единственная известная персона в жюри: в его состав вошли лидер рок-группы "БИ-2" Шура, белорусский хоккеист Михаил Грабовский и резидент "Comedy Club" Андрей Скороход.

Следить за голосованием будут руководители оргкомитетов чемпионата в Беларуси и Латвии Геннадий Савилов и Эдгарс Бунцис.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в 2021 году на спортивных площадках Беларуси и Латвии. Наша страна уже принимала у себя этот турнир – в 2014 году. Дарья Домрачева завершила карьеру в прошлом году. Но недавно вернулась в спорт в качестве тренера - сейчас она готовит сборную биатлонистов Китая к Олимпиаде-2022.
 
Теги: Новости
 
 
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Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вошла в состав жюри, которое выберет талисман для Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году, этой новостью...
 
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