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В Беларуси обсуждают включение дорожного сбора в стоимость топлива
Источник материала: Партизан
Минфин Беларуси подготовил проект указа, который отвяжет дорожный сбор от техосмотра.
Reuters
Минфин Беларуси подготовил проект указа, который отвяжет дорожный сбор от техосмотра. Однако есть и альтернативный вариант, заявил в пятницу министр финансов Максим Ермолович. По его словам, документ упрощает порядок взимания сбора и одновременно усиливает контроль за его уплатой. "Также предлагается стимул, чтобы уплачивать сбор на длительные сроки", —
Проект указа уже согласован. Однако продолжается обсуждение всех плюсов и минусов этого нововведения. В качестве альтернативы обсуждается возможное включение дорожного сбора в стоимость топлива. "Фактически — это повышение ставок акцизов и повышение цен на топливо на внутреннем рынке, — говорит министр финансов. — Здесь есть свои преимущества и недостатки".
Точных сроков, когда может быть принят указ, пока нет, пишет
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Минфин Беларуси подготовил проект указа, который отвяжет дорожный сбор от техосмотра.
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