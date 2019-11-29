В Беларуси обсуждают включение дорожного сбора в стоимость топлива

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цитирует слова Ермоловича БЕЛТА. Минфин Беларуси подготовил проект указа, который отвяжет дорожный сбор от техосмотра. Однако есть и альтернативный вариант, заявил в пятницу министр финансов Максим Ермолович. По его словам, документ упрощает порядок взимания сбора и одновременно усиливает контроль за его уплатой. "Также предлагается стимул, чтобы уплачивать сбор на длительные сроки", —слова Ермоловича БЕЛТА.





Проект указа уже согласован. Однако продолжается обсуждение всех плюсов и минусов этого нововведения. В качестве альтернативы обсуждается возможное включение дорожного сбора в стоимость топлива. "Фактически — это повышение ставок акцизов и повышение цен на топливо на внутреннем рынке, — говорит министр финансов. — Здесь есть свои преимущества и недостатки".





euroradio.fm Точных сроков, когда может быть принят указ, пока нет, пишет



