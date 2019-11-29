ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси обсуждают включение дорожного сбора в стоимость топлива

30.11.2019 10:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минфин Беларуси подготовил проект указа, который отвяжет дорожный сбор от техосмотра.


Reuters
Минфин Беларуси подготовил проект указа, который отвяжет дорожный сбор от техосмотра. Однако есть и альтернативный вариант, заявил в пятницу министр финансов Максим Ермолович. По его словам, документ упрощает порядок взимания сбора и одновременно усиливает контроль за его уплатой. "Также предлагается стимул, чтобы уплачивать сбор на длительные сроки", — цитирует слова Ермоловича БЕЛТА.

Проект указа уже согласован. Однако продолжается обсуждение всех плюсов и минусов этого нововведения. В качестве альтернативы обсуждается возможное включение дорожного сбора в стоимость топлива. "Фактически — это повышение ставок акцизов и повышение цен на топливо на внутреннем рынке, — говорит министр финансов. — Здесь есть свои преимущества и недостатки".

Точных сроков, когда может быть принят указ, пока нет, пишет euroradio.fm
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минфин Беларуси подготовил проект указа, который отвяжет дорожный сбор от техосмотра.
 
Новости дня
Новости разные
 
Переоцененный педофил. Зачем пересматривать Гогена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика