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БЖД запустит мобильное приложение для оформления билетов
30.11.2019 10:51 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
О разработке мобильного приложения для оформления проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами стало известно ещё в октябре 2019 года.
Можно будет оформлять электронные билеты на поезда региональных линий экономкласса, городских линий и т.д.
Кроме того, пассажирам будет доступен обновленный раздел «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте
Особенностью раздела является возможность оформления проездных документов непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы.
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Со 2 декабря 2019 года мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» можно будет бесплатно скачать на платформах Android и iOS.
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