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БЖД запустит мобильное приложение для оформления билетов

30.11.2019 10:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БЖД запустит мобильное приложение для оформления билетов
Фото из открытых источников

О разработке мобильного приложения для оформления проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами стало известно ещё в октябре 2019 года.

Можно будет оформлять электронные билеты на поезда региональных линий экономкласса, городских линий и т.д.

Кроме того, пассажирам будет доступен обновленный раздел «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте www.rw.by, сообщили в пресс-службе БЖД.

Особенностью раздела является возможность оформления проездных документов непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы. 

БЖД запустит мобильное приложение для оформления билетов
С 1 декабря БЖД отменяет комиссионный сбор при покупке билетов в Интернете
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Со 2 декабря 2019 года мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» можно будет бесплатно скачать на платформах Android и iOS.
 
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