БЖД запустит мобильное приложение для оформления билетов

О разработке мобильного приложения для оформления проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами стало известно ещё в октябре 2019 года.

Можно будет оформлять электронные билеты на поезда региональных линий экономкласса, городских линий и т.д.

Кроме того, пассажирам будет доступен обновленный раздел «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте www.rw.by , сообщили в пресс-службе БЖД.

Особенностью раздела является возможность оформления проездных документов непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы.

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