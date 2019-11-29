Всех в одну очередь?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Стою в очереди с ребенком к своему участковому педиатру. Мой ребенок здоров. С нами в очереди – 10 больных деток без талонов, и их не пускают (пройдут, когда пациенты с талонами закончатся). Почему нельзя устроить, чтобы заболевших деток принимал другой врач в другом кабинете?

Марина, Каменец

Иван КАРАСИНСКИЙ, главный врач Каменецкой ЦРБ:

– Из расчета детского населения необходимость педиатрических ставок в педиатрическом отделении поликлиники УЗ «Каменецкая ЦРБ» составляет три врача.

Каждый участковый врач-педиатр в день должен выполнить прием (4 часа) и осуществлять патронажи на дому, а также обслуживать поступившие вызовы на дом вне часов своего приема. Рабочий день врача-педиатра составляет 7 часов. Вне часов приема врач выполняет также работу с медицинской документацией.

С целью улучшения качества оказания медицинской помощи введены графики приема и талонная система у всех врачей. Прием пациентов педиатр ведет согласно графику работы и талонной системы. Прием пациентов без талонов ведется только по экстренным показаниям, которые определяются медицинским работником. Прием экстренных пациентов осуществляет тот же врач-педиатр, который ведет прием по установленному графику.