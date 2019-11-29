ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всех в одну очередь?

30.11.2019 08:57 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Стою в очереди с ребенком к своему участковому педиатру. Мой ребенок здоров. С нами в очереди – 10 больных деток без талонов, и их не пускают (пройдут, когда пациенты с талонами закончатся). Почему нельзя устроить, чтобы заболевших деток принимал другой врач в другом кабинете?

Марина, Каменец

Иван КАРАСИНСКИЙ, главный врач Каменецкой ЦРБ:

– Из расчета детского населения необходимость педиатрических ставок в педиатрическом отделении поликлиники УЗ «Каменецкая ЦРБ» составляет три врача.

Каждый участковый врач-педиатр в день должен выполнить прием (4 часа) и осуществлять патронажи на дому, а также обслуживать поступившие вызовы на дом вне часов своего приема. Рабочий день врача-педиатра составляет 7 часов. Вне часов приема врач выполняет также работу с медицинской документацией.

С целью улучшения качества оказания медицинской помощи введены графики приема и талонная система у всех врачей. Прием пациентов педиатр ведет согласно графику работы и талонной системы. Прием пациентов без талонов ведется только по экстренным показаниям, которые определяются медицинским работником. Прием экстренных пациентов осуществляет тот же врач-педиатр, который ведет прием по установленному графику.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стою в очереди с ребенком к своему участковому педиатру. Мой ребенок здоров. С нами в Сообщение Всех в одну очередь? появились сначала на Информационный портал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Союз независимых или «сдача» суверенитета?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика