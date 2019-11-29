Источник материала: Новости Волковыска

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 29.11.2019 провел ряд кадровых решений, о чем проинформировали в пресс-аппарате главы государства.

Лидер Беларуси сообщил, что сейчас он только начал пересматривать кадры в правительстве, а основные перестановки будут проходить после Нового года, когда все отчитаются о результатах деятельности.

По словам Лукашенко, он всегда формировал всю вертикаль власти перед тем, как идти на президентские выборы. По его словам, это делается для того, чтобы «люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать».

В частности, министра экономики Дмитрия Крутого Президент назначил первым вице-премьером Правительства , а теперь уже бывшего вице-премьера Александра Турчина – губернатором Минского облисполкома .

Должность министра экономики пока остается вакантной. Нынешний глава Минщины Анатолий Исаченко уходит по состоянию здоровья.

Интересен тот факт, что оба назначенца являются довольно молодыми управленцами. Новому руководителю Минской области всего 44 года – Турчин стал самым молодым за всю историю Беларуси губернатором, обойдя бывшего главу Гомельщины Владимира Дворника, получившего эту должность в 47-летнем возрасте.

Между тем, Дмитрий Крутой, которому 38 лет, стал самым молодым топ-управленцем на должности первого вице-премьера. Ранее рекорд принадлежал Василию Матюшевскому, вошедшему руководство Правительства, возглавляемого Кобяковым в 45-летнем возрасте.

Стоит также отметить, что нынешний состав Совмина является самым молодым за всю историю страны, а его главе Сергею Румасу 01.12.2019 исполнится 50 лет.

Ранее Лукашенко предложил кандидатуру спикера Совета Республики Михаила Мясниковича на должность председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. В феврале 2020 года председательство в ЕАЭС перейдет к Беларуси.