Источник материала: Новости Волковыска

Глава посольства Беларуси Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что президенты государств уже договорились о создании единого парламента и правительства, обсудили полномочия этого органа.

"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", – сообщил чиновник.

9 декабря Беларусь и Россия будут отмечать 20-летие со дня принятия договора о создании Союзного государства. В сентябре премьеры двух стран подписали проект совместной программы действий по реализации этого документа, после чего правительства приступили к разработке 31 "дорожной карты".

По словам Семашко, на данный момент полностью согласованы 20 дорожных карт из 31 , и у правительств есть еще неделя до 7 декабря, чтобы доработать и найти компромиссы по оставшейся части документов.

При этом он ответил, что единый рынок согласно дорожным картам появится только к 2021 году, а до этого еще необходимо определить цену на газ и решить вопрос о компенсации за налоговый маневр.

Сейчас обе стороны интенсивно работают над согласованием оставшихся дорожных карт. Это необходимо для углубления интеграции Беларуси и России в Союзное государство.

Напомним, что планируемое Союзное государство – это надгосударственное объединение РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.