80 лет назад началась Зимняя война. Вспоминаем пять видов оружия этого конфликта

Источник материала: Tut.by

80 лет назад, 30 ноября 1939 года, Красная армия перешла советско-финскую границу в Карелии и открыла боевые действия — так началась «незнаменитая война», как называл ее Твардовский. О поводах и причинах конфликта мы подробно писали всего несколько дней назад, а теперь вспомним некоторые виды оружия, использовавшиеся в советско-финской войне.

Пистолет-пулемет Suomi



Фото: wikipedia.org

Пистолеты-пулеметы появились в Финляндии в буквальном смысле от бедности. Не питая иллюзий по поводу мощи экономики молодой страны, финны не рассчитывали вооружить свою армию нужным количеством ручных пулеметов. И предпочли сделать «эрзац» этого оружия под пистолетный патрон, что в итоге и привело к появлению Suomi. Именно этим объясняются некоторые его черты, не характерные для других пистолетов-пулеметов — например, быстросменный ствол и иногда даже сошки.

Что интересно, несмотря на стремление сэкономить, Suomi отнюдь не был дешевым оружием. ПП изготавливался с широким применением фрезеровки, отличался солидной массой и высочайшим качеством изготовления и подгонки деталей. Это позволило, в частности, использовать оригинальное устройство по снижению темпа стрельбы. Свободных затвор оружия настолько плотно пригонялся к ствольной коробке, что воздуху было некуда выходить — и при стрельбе затвор работал как поршень, а роль буфера играл сжимаемый воздух.

В результате финны получили сравнительно низкий темп стрельбы, не используя схемы вроде полусвободного затвора, усложняющие конструкцию. Для сравнения — Suomi стрелял со скоростью от 750 выстрелов в минуту, а советский ППШ с тем же свободным затвором — более 1000−1100 выстрелов.

Именно успешность применения финскими лыжниками пистолетов-пулеметов Suomi, как считается, привела к тому, что в СССР перестали считать такое оружие полицейским и вооружили свою армию ПП в миллионных масштабах. А вместительный 70-зарядный барабанный магазин финского пистолета-пулемета был оценен столь высоко, что и ППД, и ППШ долгое время выпускались исключительно с подобными магазинами большой емкости.

Сам же Suomi из-за сложности и дороговизны был выпущен тиражом всего в 80 тысяч экземпляров.

Винтовка АВС-36



Фото: wikipedia.org

Разработка собственной самозарядной винтовки началась в СССР еще в 1920-х годах — в будущем советские военные видели именно самозарядку основным стрелковым оружием Красной Армии. Но до середины 30-х годов задача казалась непосильной, все представленные образцы были несовершенны и непригодны для постановки на вооружение.

Сконструировать неплохое оружие получилось только в 1931 году у Сергея Симонова. Однако на доработку модели и налаживание производственных мощностей ушло еще пять лет, и только в 1936 году винтовка поступила на вооружение.

Если изначально она планировалась как самозарядное оружие, то впоследствии было принято смелое (и, как выяснилось, неудачное) решение сделать ее автоматической. Мощный винтовочный патрон мало подходил для стрельбы очередями из сравнительно легкой винтовки, и это разрешалось только в крайнем случае, если враги наступают, а пулеметов мало.

Именно Финская война стала настоящим боевым крещением для автоматической винтовки Симонова. И по ее результатам от оружия отказались: АВС-36 была слишком сложной, капризной и чувствительной к низким температурам.

В итоге военные предпочли ей более удачную СВТ-40 (в которой, кстати, отказались от идеи вести огонь очередями). Всего было произведено до 65 000 АВС-36, и она стала первой почти удачной попыткой уйти от «мосинки» — через десять с лишним лет эта дорога закончится «Калашниковым».

Пистолет Lahti L-35



Фото: wikipedia.org

Конструктор Аймо Лахти был для Финляндии примерно тем, чем был для СССР Михаил Калашников, и даже больше — он разработал для финской армии практически все основные образцы стрелкового оружия, включая самозарядный пистолет L-35. Особенностью оружия является то, что оно было разработано специально для полярных широт — финны не строили иллюзий по поводу того, в каких условиях им придется воевать.

Для того, чтобы автоматика надежно работала на холоде, в грязи и при других неблагоприятных условиях, затвор L-35 снабжен специальным ускорителем отката, чтобы выстрел и перезарядка произошли гарантированно.

С этой же целью детали пистолета идеально подгонялись друг к другу, чтобы внутрь не попала всякая грязь. Пистолет имел сравнительно большую массу, слабую отдачу и высокую точность стрельбы.

В остальном для L-35 характерно практически то же самое, что и для других образцов финского оружия: высокая надежность, исключительное качество изготовления, обилие ручного труда и подгонки. И, как следствие, дороговизна и малая серия изготовления. Так, в самой Финляндии было произведено меньше 10 000 таких пистолетов. В то время как соседняя Швеция высоко оценила «полярный пистолет» и произвела его тиражом под 90 тысяч штук — то есть за границей было изготовлено почти 85% всех пистолетов Лахти.

Пулеметы L/S 26 и ДП-27



Фото: wikipedia.org

Эти два образца оружия упомянуты в одном пункте не случайно. Советский Союз и Финляндия занялись изготовлением ручных пулеметов буквально одновременно. Финны произвели свой L/S 26 (конечно же, здесь тоже отметился Аймо Лахти) в 1926 году, СССР догнал их через год. Финский пулемет был типичным детищем военной промышленности этой страны и лично Лахти. Он был дорог и настолько сложен, что долгое время сборка-разборка и обслуживание оружия были разрешены только специально обученным оружейным мастерам.

Ствол был быстросменным и охлаждался воздухом, особая схема с наколом капсюля «на выкате подвижной системы» позволяла добиться существенного снижения отдачи. Стрелять можно было ка одиночными, так и очередями. Недостатком пулемета были маленькие магазины на 20 патронов — этот путь был признан тупиковым еще в Первую мировую.



Фото: wikipedia.org

Советский Союз создал достаточно удачную конструкцию, и притом весьма простую — пулемет «Дегтярева пехотный 1927 года» (ДП-27). По своим характеристикам оружие приближалось к лучшим образцам своего времени. Пулемет мог вести только автоматический огонь, надежность оружия была высокой.

Главными недостатками ДП-27 являлись ствол и магазины. Несмотря на то, что теоретически ствол пулемета с воздушным охлаждением являлся быстросменным, по факту снять его и поставить другой было сложным делом: нужен был специальный ключ и защита для рук от ожогов, которой не предоставлялось. А знаменитый дисковый магазин, несмотря на то, что вмещал целых 47 патронов, весил почти 3 килограмма — подносчик патронов всегда таскал с собой огромный «мертвый вес».

Тем не менее, ДП-27 оказался настолько удачнее финской модели, что, захватив большое количество таких пулеметов во время Зимней войны, финны просто поставили их на вооружение и почти перестали производить свои пулеметы.