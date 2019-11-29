Нацбанк РБ повесит Поставский молочный завод на пул из 5-6 банков

Как сообщил сегодня глава НБ РБ Павел Каллаур, в Витебской области на базе Поставского молочного завода планируется создать агрохолдинг, в который войдут еще 7-8 сельхозпредприятий региона.





БелТА . "В развитие агропромышленного комплекса Витебской области и в соответствии с поручением Президента хотели бы создать на базе Поставского молочного завода холдинг, в который войдут еще семь сельскохозяйственных предприятий Поставского района", - сказал председатель правления Нацбанка, которого цитирует





По его словам, участниками этого проекта станут пул банков (пять-шесть банков, привлеченных для совместной работы), государственные страховые компании, Витебский облисполком и Поставский райисполком.