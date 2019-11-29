Кравец – воспитанник ленинградского хоккея. Выступал за питерские команды "Ижорец", СКА и "Спартак". В 1991-м его задрафтовал "Сан-Хосе Шаркс" в 12 раунде под общим 243 номером. Кравец провел два матча в основном составе "акул" и девять лет выступал в заокеанских лигах – от АХЛ до ECHL.





Тренерскую карьеру начал в сезоне-2001/02, когда стал играющим тренером питерского "Спартака". С 2008 по 2014 годы работал в системе питерского СКА, где помогал наставникам основной команды (в сезоне-2012/13 провел три матча в качестве исполняющего обязанности главного) и руководил эмхаэловскими командами. С 2014 по 2017 годы трудился ассистентом главного тренера в "Сочи".





interfax.by С сезона-2017/18 работал исключительно главным тренером – в китайском "КРС Хэйлунцзян" (ВХЛ) и в питерских "СКА-Варягах" (МХЛ) и "СКА-Неве" (ВХЛ). В мае 2019-го возглавил подольский "Витязь", пишет





На старте текущего сезона КХЛ подмосковная команда выдала лучшую победную серию в своей истории, выиграв 10 матчей подряд. Долгое время "Витязь" возглавлял турнирную таблицу Западной конференции. Сейчас подольская команда занимает 6-е место и уверенно идет в зоне плей-офф.





В тренерский штаб сборной Беларуси также входит тренер вратарей Дмитрий Карпиков.





Декабрьский сбор национальной команды начнется 8 декабря и завершится Турниром шести наций в Будапеште.



