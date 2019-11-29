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В США освободили мужчин после 36 лет тюрьмы. Преступления они не совершали

30.11.2019 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После 36 лет заключения суд освободил трех жителей американского штата Мэриленд, осужденных за убийство, которое они не совершали, сообщает polit.ru со ссылкой на BBC News.


Фото: bbc.com

В 1983 году в Балтиморе суд приговорил к пожизненному заключению троих 16-летних подростков – Альфреда Честната, Эндрю Стюарта и Рэнсома Уоткинса. Их обвинили в убийстве выстрелом в шею 14-летнего Девитта Дакетта, который шел на занятия в школу. У него также украли куртку университета Джорджтауна. Смерть Девитта получила широкое освещение в прессе: это была первая стрельба ученика со смертью в балтиморской государственной школе.

Дело было возобновлено в 2019 году по запросу Честната, который нашел новые доказательства невиновности всех осужденных. После их освобождения государственный обвинитель Балтимора Мэрилин Мосби заявила, что Честнат, Стюарт и Уоткинс были осуждены из-за неправомерных действий полиции и прокуратуры.

В ходе повторного расследования выяснилось, что полиция проигнорировала и скрыла сообщения от нескольких свидетелей, которые доказали вину другого человека, который умер в 2002 году. Сейчас все свидетели судебного разбирательства, которые обвиняли подростков, уже отказались от своих слов.

«Я не думаю, что сегодня это победа, это трагедия. И мы должны признать свою ответственность за это», – отметила Мэрилин Мосби.

По ее словам, запущена новая программа – «Воскресение после освобождения», которая будет оказывать услуги по реабилитации невинно осужденных людей, включая поддержку образования, психического и физического здоровья.
 
 
Ссылка на источник 38
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После 36 лет заключения суд освободил трех жителей американского штата Мэриленд, осужденных за убийство, которое они не совершали, сообщает polit.ru со ссылкой на BBC News.
 
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