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Прокремлевские СМИ рассказали, что «90% белорусов за союз с Россией». Это фейк!
Источник материала: KYKY>
Пару дней назад многие российские прокремлевские СМИ – РИА «Новости», Первый канал, «Российская газета» и другие – опубликовали новость о том, что «90 процентов беларусов выступили за союз с Россией». Чего скрывать, независимые российские издания, например «Дождь», опубликовали на своих сайтах.
В беларуских telegram-пабликах эту новость начали сразу критиковать. Так, например, в паблике «Беларусь головного мозга» уточнили, что «в опросе с отношением к России не было варианта «нейтрально».
Но оказалось, что все намного прозаичнее: как пишет The Insider, российские СМИ расплодили обычный фейк.
Что за опрос и в чем врут?
Опрос беларусов на желание союза с Россией провел Центр пространственного анализа международных отношений МГИМО. The Insider
Вот только описываю эти опросы в российских СМИ неправильно. Журналисты восточного соседа просуммировали положительные ответы на два разных вопроса: за союзнические отношения высказались 57,6% беларусов, за партнерские – 31,8%. В чем разница? Один из крупнейших внешнеэкономических партнеров России – Германия, но о союзнических отношениях двух государств речи не идет.
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Пару дней назад многие российские прокремлевские СМИ – РИА «Новости», Первый канал, «Российская газета» и другие – опубликовали новость о том, что «90 процентов...
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