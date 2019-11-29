Прокремлевские СМИ рассказали, что «90% белорусов за союз с Россией». Это фейк!

Источник материала: KYKY

Пару дней назад многие российские прокремлевские СМИ – РИА «Новости», Первый канал, «Российская газета» и другие – опубликовали новость о том, что «90 процентов беларусов выступили за союз с Россией». Чего скрывать, независимые российские издания, например «Дождь», опубликовали на своих сайтах.

В беларуских telegram-пабликах эту новость начали сразу критиковать. Так, например, в паблике «Беларусь головного мозга» уточнили, что «в опросе с отношением к России не было варианта «нейтрально».

Но оказалось, что все намного прозаичнее: как пишет The Insider, российские СМИ расплодили обычный фейк.

Что за опрос и в чем врут?

Опрос беларусов на желание союза с Россией провел Центр пространственного анализа международных отношений МГИМО. The Insider пишет , что «эта организация создана в 2019 году, и опрос в Беларуси – первое проведенное ею масштабное исследование». По сведениям reform.by, организация живет за президентский грант, который ей выделили на проект «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, приграничных с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ». The Insider утверждает, что у руководителя организации Игоря Окунева есть теория о том, что «близость к России усиливает позиции более лояльных России политических сил в пограничном регионе вне зависимости от их идеологической окраски, а также внешнеэкономической ориентации и доли русского населения в таком регионе». И опросы этой организации призваны подтвердить правильность гипотезы.

Вот только описываю эти опросы в российских СМИ неправильно. Журналисты восточного соседа просуммировали положительные ответы на два разных вопроса: за союзнические отношения высказались 57,6% беларусов, за партнерские – 31,8%. В чем разница? Один из крупнейших внешнеэкономических партнеров России – Германия, но о союзнических отношениях двух государств речи не идет.