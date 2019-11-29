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Милиция нашла вора с помощью овчарки по кличке Аза

30.11.2019 11:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Милиция нашла вора с помощью овчарки по кличке Аза
МВД Республики Беларусь

Сотрудники общепита сообщили о взломе окна в рабочем помещении утром 27 ноября.

Правоохранители подключили к розыскам служебную собаку по кличке Аза.

Немецкая овчарка шла по следу полтора километра и в итоге нашла у подъезда многоэтажки 26-летнего жителя Минского района, схожего по приметам с разыскиваемым. Он не стал отрицать свою причастность к краже и выдал похищенное, которое хранилось в квартире знакомого, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Выяснилось, что тот же злоумышленник ранее успел залезть в чужой дом, но ничего не украл, потому что не нашел ценностей. После этого мужчина обворовал шаурменную. 

Милиция нашла вора с помощью овчарки по кличке Аза
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Неизвестный обворовал шаурменную. Забрал выручку, электрочайник и гриль-печь.
 
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