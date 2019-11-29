Милиция нашла вора с помощью овчарки по кличке Аза

Источник материала: Аргументы и факты

Сотрудники общепита сообщили о взломе окна в рабочем помещении утром 27 ноября.

Правоохранители подключили к розыскам служебную собаку по кличке Аза.

Немецкая овчарка шла по следу полтора километра и в итоге нашла у подъезда многоэтажки 26-летнего жителя Минского района, схожего по приметам с разыскиваемым. Он не стал отрицать свою причастность к краже и выдал похищенное, которое хранилось в квартире знакомого, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.