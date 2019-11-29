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Опрос: Бизнес в России стало вести сложнее, чем в "лихие 90-е"

30.11.2019 12:06 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Опрос: Бизнес в России стало вести сложнее, чем в "лихие 90-е"

Вести бизнес в современной России сложнее, чем в 1990-х годах, уверены больше половины бывших и действующих предпринимателей, опрошенных PwC и аналитическим центром НАФИ.

Бизнесмены говорят о высоких налогах, административных барьерах, ограничивающих законах и отсутствии поддержки со стороны государства.

Исследование, охватившее около тысячи представителей крупного, среднего и малого бизнеса, проводилось в октябре-ноябре 2019 года. Авторы работы опросили два поколения бизнесменов - граждан 1957-1963 годов рождения ("бизнесмены начала 1990-х") и 1980-1991 годов рождения ("современные бизнесмены"), сообщает Finanz.

Как выяснилось, 59% более старших предпринимателей полагают, что сегодня бизнес вести легче, чем в 1990-х, однако младшее поколение смотрит на ситуацию более пессимистично (55% уверены, что вести бизнес стало за двадцать лет тяжелее). Те, кто усматривают улучшение условий для бизнеса, отмечают доступность услуг и более прозрачные схемы ведения дел, а также отсутствие криминала, поддержку и расширение общих возможностей.

За это время заметно поменялся список потенциальных опасностей, о которых упоминают предприниматели. Так, если в 1990-е главными рисками ведения бизнеса в России убийство (о нем упомянули 82% опрошенных), физическое насилие (80%) и угроза безопасности семьи и близких (75%), то сейчас - это потеря деловой репутации (56%), тюремное заключение (38%) и вынужденная эмиграция (37%). Риски убийства и физического насилия снизились в разы (на 73 п.п. и на 72 п.п. соответственно), однако угроза тюремного заключения для предпринимателя уменьшилась ненамного (44% для 1990-х), заявили участники опроса.

Говоря о возможности вести бизнес честно и законно тогда и сейчас, только 58% российских бизнесменов предположили, что в современной России это возможно, 40% не согласны с этим утверждением. При этом больший пессимизм в этом вопросе проявило старшее поколение. Большинство опрошенных (60%) ответили, что в 1990-е невозможно было вести бизнес честно и законно.

В целом оба поколения опрошенных предпринимателей сочли, что за прошедшие годы ситуация в стране стабилизировалась, начинать свое дело стало проще, а кредиты - доступнее. Хуже дела, по мнению бизнеса, обстоят с ценами на топливо и электричество, а также с квалификацией работников.

На этом фоне больше половины (56%) респондентов надеются на то, что в следующие 30 лет российский бизнес будет развиваться, однако довольное большое количество тех, кто уверен, что бизнес останется в нынешнем состоянии или вовсе будет деградировать (39%). Респонденты считают, что препятствовать развитию бизнеса в России будут высокие налоги (24%), проверки и контроль со стороны государства (13%), коррупция и кумовство (12%) и отсутствие господдержки (8%).

 
 
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Вести бизнес в современной России сложнее, чем в 1990-х годах, уверены больше половины бывших и действующих предпринимателей, опрошенных PwC и аналитическим центром...
 
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