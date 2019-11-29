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Среди православных тоже собирают подписи против пропаганды гомосексуализма

30.11.2019 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В приходах Белорусского православной церкви начался сбор подписей под обращением к руководству Беларуси c просьбой принять закон о противодействии пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних, пишет сайт "Крыница".

В пресс-службе БПЦ этот сбор назвали частной инициативой минского Свято-Елизаветинского монастыря, а не официальной позицией Церкви.

Вместе с тем, несколько месяцев назад с соответствующим обращением выступили иерархи белорусских протестантских церквей, а чуть позже, летом, маштабный сбор подписей начали и среди католиков.

Тревогу христиан вызывают как демонстрация гомосексуальных практик в культуре, рекламе, так и распространение гендерной теории, агрессивного феминизма, нетерпимости к христианскому взгляду на грех.

Обращает внимание: ряд министерств и ведомств Беларуси (министерство здравоохранения, министерство труда, министерство образования и ряд других) реализовывают программы, разработанные на основе гендерной теории — а её большинство церквей отвергает как противоречащую христианству и антинаучную.
 
 
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В приходах Белорусского православной церкви начался сбор подписей под обращением к руководству Беларуси c просьбой принять закон о противодействии пропаганде...
 
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