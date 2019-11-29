Среди православных тоже собирают подписи против пропаганды гомосексуализма

В пресс-службе БПЦ этот сбор назвали частной инициативой минского Свято-Елизаветинского монастыря, а не официальной позицией Церкви.





Вместе с тем, несколько месяцев назад с соответствующим обращением выступили иерархи белорусских протестантских церквей, а чуть позже, летом, маштабный сбор подписей начали и среди католиков.





Тревогу христиан вызывают как демонстрация гомосексуальных практик в культуре, рекламе, так и распространение гендерной теории, агрессивного феминизма, нетерпимости к христианскому взгляду на грех.





Обращает внимание: ряд министерств и ведомств Беларуси (министерство здравоохранения, министерство труда, министерство образования и ряд других) реализовывают программы, разработанные на основе гендерной теории — а её большинство церквей отвергает как противоречащую христианству и антинаучную.