В Беловежской пуще обсудят возможность восстановления прежнего русла реки Наревка

Источник материала: Виртуальный Брест

5-6 декабря польские и белорусские специалисты встретятся в белорусской части Беловежской пущи, чтобы обсудить новый этап большого проекта по восстановлению гидрологического режима особо охраняемой природной территории международного значения.





Об этом Zarya.by сообщили в ОО "Ахова птушак Бацькаушчыны".

За последние пять лет на территории национального парка при поддержке общественной организации “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ) и Франкфуртского зоологического общества (ФЗО) выполнен целый ряд проектов, направленных на ренатурализацию нарушенных водно-болотных угодий. В частности – восстановление участков осушенных болот Дикий Никор, Попелево и Дикое, восстановление меандрирования малой реки Соломенка.

Важным следующим шагом в выполнении этих работ станет восстановление естественного русла реки Наревка, которую начали спрямлять ещё 150 лет назад. В те времена по этой реке сплавляли лес в порты Балтийского моря. Сейчас вопрос сохранения ценного уголка природы стоит на первом плане.

Спрямленное русло. Заметны следы старого меандрирующего русла. (Daniel Rоsengren /FZS)

Об этом говорит директор ГПУ “Национальный парк “Беловежская пуща” Александр Бурый:

“Наревка - это одна из главных водных артерий Беловежской пущи. Посмотрев на карту, можно заметить, что польский и белорусский национальные парки как бы нанизаны на эту реку. Поэтому проект по ренатурализации Наревки имеет важный трансграничный аспект, ведь своё начало река берёт в Беларуси, а продолжается в Польше . В результате выполнения этих работ мы планируем создать в хорошем смысле показательный объект, который будет интересен не только ученым, но и туристам”.

На семинаре 5-6 декабря научное обоснование восстановления меандрирования Наревки представит заведующий лабораторией продуктивности и устойчивости растительных сообществ Максим Ермохин, Институт экспериментальной ботаники им В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси. Не в последнюю очередь благодаря убедительным доводам специалистов этого института вода уже вернулась на осушенные когда-то участки других пущанских объектов - болота Дикое и Дикий Никор.

С польской стороны в семинаре примут участие директор Беловежского национального парка Михал Кшысяк, представители государственных лесов Польши и общественных организаций. С беларусской стороны - представители Национального парка “Беловежская пуща”, Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, сотрудники Брестского государственного технического университета, ОАО “Полесьегипроводхоз”, а также АПБ и ОО “Багна”. Модерировать семинар будет Виктор Фенчук, координатор программы по Беларуси Франкфуртского зоологического общества.

Почему работы по восстановлению естественного гидрологического режима в Беловежской пуще надо продолжать, поясняет директор АПБ Александр Винчевский:

“В последние годы пагубный эффект мелиорации на территории национального парка стал более заметен на фоне климатических изменений. Падает уровень грунтовых вод, весной живительная влага в пуще перестала накапливаться в тех объёмах, что были раньше. Это проявляется в массовом усыхании еловых и ясеневых лесов как на беларусской, так и на польской стороне. Беловежская пуща - это единый лесной массив. Поэтому работы по восстановлению гидрологического режима нужно планировать в трансграничном сотрудничестве с польской стороной. Польские коллеги, кстати, уже восстановили меандры Наревки в районе поселка Белавежа”.

Справка АПБ. Национальный парк «Беловежская пуща» - одна из наиболее значимых территорий с точки зрения сохранения биологического разнообразия в Европе. Это наиболее титулованная особо охраняемая территория в Беларуси – Биосферный резерват ЮНЕСКО, значительная часть лесного массива включена в трансграничный Объект мирового наследия, награждена Дипломом Совета Европы, а болото Дикое является Рамсарской угодьем.

Семинар проводится в рамках реализации Программы в поддержку заповедности Беловежской пущи – совместной программы ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща», общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и Франкфуртского зоологического общества.