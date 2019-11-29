 В Пинске открылась необычная выставка «ТехноЕлка-2020»

Источник материала: Виртуальный Брест

В экспозиции представлено более 200 оригинальных работ новогодней тематики, подготовленных учащимися 35 учреждений профессионального образования Брестской области.





В числе постоянных участников конкурса - Кобринский государственный политехнический колледж, Пинские профессионально-технический колледж машиностроения и аграрный технологический колледж, Лунинецкий профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства, а также хозяева мероприятия - областной центр инновационного и технического творчества.

Ставший уже традиционным республиканский конкурс в этом году проводится по десяти номинациям. Одна из самых популярных, судя по обилию всевозможных изображений крыс, - "Символ 2020 года". Непосредственно символ новогоднего праздника - елка - может быть альтернативной, дизайнерской, мультимедиа, хайтек, ретро, трансформер. Широкий простор для творчества и полета фантазии дают такие номинации, как "Рождественская композиция", "Новогодний сувенир", "Праздничные украшения".

В качестве материалов авторы применяли стекло, пластик, ткани, папье-маше, древесину, металл, полистирол. В ход также шли использованные компакт-диски, скоросшиватели, бэушные детали автомобилей, комплектующие старых компьютеров. Елочными украшениями служили гайки, болты, бусы, кружево. Большинство работ имеют световое и музыкальное оформление.

"Конкурс очень популярный среди учащихся. Ребята достаточно активно и с удовольствием принимают в нем участие. В этом году увеличилось не только количество номинаций, но и самих работ. Если в прошлом году на региональном этапе было представлено 160 экспонатов, то сейчас - почти в полтора раза больше", - отметила Ольга Жилевич.







Экспертная комиссия уже отобрала более 40 экспонатов для участия в заключительном этапе конкурса, который пройдет в республиканском центре инновационного и технического творчества в Минске. Кроме того, лучшие работы от каждой области украсят фойе Дворца Республики на главной елке страны с участием Президента.

Что касается выставки "ТехноЕлка" в Брестском областном центре инновационного и технического творчества, то она будет работать до февраля.