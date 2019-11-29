«Очнитесь, время изменилось». Ника Сандрос ответила мужчинам, которые шеймят женщин после сорока

Источник материала: KYKY

20 ноября на TUT.by вышла статья под названием «71-летний дизайнер выпустила коллекцию купальников для сверстниц. Ее представили смелые модели 50+». Художница Ника Сандрос прочитала этот текст, посмотрела, какие комментарии к нему пишут, а потом в своем Facebook написала «открытое письмо комментатору TUT.by и его однодумцам 40+». Цитируем пост Ники полностью.

«Меня всякий раз потрясают разговоры на тему «старая – не старая» женщина. Такое ощущение, что все говорящие останутся вечно молодыми и свежими и только особенные, проклятые-избранные бабы сморщатся и помрут. В моих глазах такие разговоры и комментарии сразу характеризуют говорящего, как человека тупого и катастрофически ограниченного. Это из разряда мнений о том, что если женщина злится, то это исключительно от недостатка половых актов. Я просто брезгую общаться с людьми с таким мнением.

Вот прочитала комментарий под фотографиями женщин: «Я хоть и мужчина в годах, но на женщин старше 40 чего-то не лежит душа совсем. Лучше я потрачусь на красивое и молодое тело пару раз в месяц, чем буду спать с целлюлитными тетками не первой свежести». Заливисто хохочу. У тебя не «душа не лежит», у тебя не стоит душа, парень. Ничего не стОит. У мороженых хеков получается даже трах за деньги ставить себе в плюс, в заслугу и в копилку своего ох**тельного самомнения.

Чувак, если бы ты в своих «годах» запостил фотокарточку себя, и написал что-то типа «в моих годах я выгляжу бодрячком, молодцом, красавчиком, живчиком. Я спортивный, интересный, умный и могу позволить себе любую телочку бесплатно, а вялые запущенные женщины за 40– не мое». Это было бы мнение. А то, что ты, унылое ты говно, радуешься тому, что можешь купить себе немножко секса у молодых, потому что на 40+ у тебя уже не стоит – очень грустное сообщение, чувак. Ты, чувак, очень грустный, серьезно. Еще немного и даже денежка тебе не поможет. А у женщин на фото все будет прекраснейше, я тебе обещаю.

Вчера с подругами обсуждала это неприятное, непонятное, старпердическое свойство советских мужчин 40+. Они с какого-то перепуга считают, что являются подарком судьбы, что им ничего не нужно предпринимать для завоевания дамского сердца. Что они могут сидеть с обвисшими щеками в рестиках, уныло потягивая вискарь и покуривая сигару, а дамы должны извиваться, наперебой стараясь захватить крошечки их обвисшего внимания. Мужики, очнитесь – время изменилось. Мы, свободные умом и духом женщины, уже догадались, что вас немало – вас дохрена. И мы тоже выбираем. И нас, классных и адекватных, тоже нужно постараться впечатлить, а не просто уныло размахивать своим унылым хером и дико гордиться тем, что ты «мальчик».

Важные уточнения для нервных:

Не обобщаю. Лично мне везет, в абсолютном большинстве случаев на пути встречаются потрясающие, умные, гордые, красивые мужчины. Я обожаю мужчин и 20- и 60+. Обожаю с восхищением и благодарностью. Но когда слушаю истории приятельниц и читаю комментарии на TUT.by, где можно прятаться под ником и быть собой, – волосы дыбом.

Справедливости ради нужно отметить, что женщин с прибабахом и короной набекрень тоже навалом. Но сейчас мой пост про редких классных женщин и широко распространенных в нашем ареале обитания мороженых хеков».