Источник материала: Mir24.TV Belarus

День массовых распродаж популярен во всем мире, и Беларусь не является исключением. Жители Минска в «черную пятницу» купили миллионы товаров. Насколько упали цены, узнавал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Традиция, которая зародилась в Америке, похоже, прижилась и в Беларуси. Если десять лет назад о «черной пятнице» в стране мало кто говорил, а некоторые вообще не понимали, что это такое, то сейчас «праздник дисконта» массово любят и ждут.

В минских торговых центрах даже в разгар рабочего дня сотни покупателей. Витрины пестрят красными вывесками, которые обещают грандиозные скидки от 10 до 70% дисконта. Продавцы заверяют, что товар отдают почти даром, но многие покупатели недоверчиво крутят в руках ценник – уж больно дешево. Не поднимают ли заранее стоимость товара, чтобы опустить ее в день распродажи? «Нет, мы так не делаем. Это реальные скидки», – сказала продавец-консультант Елена Говор.

Можно ли сэкономить в «черную пятницу»? Этим вопросом задалась автор и ведущая программы «Еще дешевле» на телеканале «МИР» Елена Купчик. Она отправилась в магазины одежды, чтобы узнать правду.

Перед тем, как что-то приобрести, Елена изучила стоимость в десятке шоурумов, оценила и размеры скидок. Оказалось, что купить товар на распродаже почти даром реально. Только сильно увлекаться этим не стоит.

«Ты придешь домой, посчитаешь, и поймешь, что ты попал. Где-то 5% сэкономил, где-то переплатил. И «черной пятницы» по итогу нет. У тебя «черный месяц» впереди, потому что ты не знаешь даже, на что покупать продукты», – отметила Елена.

В борьбе за покупателя любые методы хороши. Вот и получается, что уцененная вещь на витрине – хорошая приманка, на которую обязательно кто-то клюнет. Это маркетинг и ничего лишнего. В итоге с пустыми руками не останется никто – ни продавец, ни покупатель.

«Это чистая эмоция. И здесь ажиотажность создает эффект бумеранга. Снежный ком, когда люди прибегают купить что-то за 70%, а потом скупают все и за 30%, и за 20%. И это все в итоге дает прибыль предприятиям», – сказал маркетолог Петр Попилушко.

Чтобы не спустить за день все накопленные деньги, специалисты по продажам советуют составлять список покупок. И только с ним идти в магазин. Говорят, главное, не поддаваться рекламе. Так проще пережить «черную пятницу». Только пятница – это лишь репетиция. Через месяц – Новый год, а потом 14 февраля, 8 марта, а значит, будут новые распродажи, утилизации и ликвидации. Получается, такой вот круглогодичный «сейл», от которого отказаться уже не так-то и просто.