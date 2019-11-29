«Выйдешь за меня?» Молодой человек нашёл интересный способ задать девушке важный вопрос

Источник материала: СТВ

Парень пошёл на серьёзный шаг, чтобы его девушка приняла серьёзное решение. Молодой человек задал спутнице вопрос, имеющий отношение к их дальнейшей жизни, но сделал это красиво.

Как сообщает Daily Mail, житель штата Кентукки Райан Уилсон пригласил свою подругу Шауну Ауд полетать с ним в самолёте. Перед этим парень выложил в своём дворе из дерева вопрос.



Фото: Caters News Agency

Когда самолёт пролетал над домом Райана, Шауна увидела надпись: «Ты выйдешь за меня?» В этот момент молодой человек достал из кармана кольцо. Девушка пришла в восторг и едва сдерживала слёзы, но смогла ответить «Да». А юноша радостно смеялся.



Фото: Caters News Agency

Кстати, идея сделать предложение в самолёте пришла приятелю Уилсона. Мужчина умел пилотировать воздушное судно и сказал, что было бы романтично задать серьёзный вопрос на большой высоте. Райан согласился, а также усовершенствовал задумку, выложив свой вопрос из деревянных балок.



Фото: Caters News Agency

Уилсон и Ауд назначили свадьбу на январь 2021 года.



Фото: Caters News Agency

Кстати, недавно мы рассказывали о невесте, которая направлялась на свою свадьбу и попала в затруднительное положение.