В Тегеране закрыли школы и университеты из-за смога

Также закрыты детские сады и отменены спортивные мероприятия, сообщает агентство "Associated Press". Суббота - первый день рабочей недели в Иране.





пишет Интерфакс. Из-за смога детей и пожилых людей, а также людей с заболеваниями респираторной системы призывают не выходить на улицу,Интерфакс.





В Тегеране опасный уровень загрязнения воздуха наблюдается с середины ноября. По утрам из-за смога в Тегеране почти не видно солнца, отмечает AP.





Тегеран входит в список городов с самыми худшими показателями загрязнения воздуха в мире. Ежегодно около 30 тыс. человек умирают в Иране из-за заболеваний, вызванных высоким уровнем загрязнения воздуха.





Ситуация со смогом в Тегеране усугубляется в зимние месяцы из-за отсутствия ветра.



