ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иван Эйсмонт: Калиновского "сейчас используется как инструмент раскола"

30.11.2019 12:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В пятничном выпуске “Клуба редакторов” директор Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что образ Калиновского и память о нём используются для раскола белорусского общества:


Перезахоронение Калиновского / Ольга Шукайло, TUT.BY

В пятничном выпуске “Клуба редакторов” директор Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что образ Калиновского и память о нём используются для раскола белорусского общества:

“Он [Калиновский] сейчас используется как инструмент раскола. Государство признаёт заслуги Калиновского. Вице-премьер поехал на церемонию. У нас улицы называют его фамилией. Но его демонстративно кладут под бело-красно-белый флаг. Демонстративно ставят в противовес нынешнему государству и нынешней Беларуси. Таким образом раскалывают ситуацию”, пишет euroradio.fm

Поводом для такого заявления стала критика со стороны независимых журналистов в адрес госСМИ из-за репортажей с перезахоранения Кастуся Калиновского. Оказалось, что по мнению государственных изданий на перезахоронении отсутствовала национальная символика белорусов. Журналисты государственного информационного агентства БЕЛТА и телеканала “Беларусь 1” проигнорировали в своих репортажах белорусов с национальными бело-красно-белыми флагами.

О том как менялась государственная политика по отношению к Кастусю Калиновскому можно проследить в тексте Еврорадио, где мы посмотрели как рассказывали про героя-повстанца в школьных учебниках истории.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятничном выпуске “Клуба редакторов” директор Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что образ Калиновского и память о нём используются для раскола...
 
Новости дня
Новости разные
 
На время поездки в Афганистан у Трампа забрали телефон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика