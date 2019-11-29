



Перезахоронение Калиновского / Ольга Шукайло, TUT.BY





В пятничном выпуске “Клуба редакторов” директор Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что образ Калиновского и память о нём используются для раскола белорусского общества:





euroradio.fm “Он [Калиновский] сейчас используется как инструмент раскола. Государство признаёт заслуги Калиновского. Вице-премьер поехал на церемонию. У нас улицы называют его фамилией. Но его демонстративно кладут под бело-красно-белый флаг. Демонстративно ставят в противовес нынешнему государству и нынешней Беларуси. Таким образом раскалывают ситуацию”, пишет





Поводом для такого заявления стала критика со стороны независимых журналистов в адрес госСМИ из-за репортажей с перезахоранения Кастуся Калиновского. Оказалось, что по мнению государственных изданий на перезахоронении отсутствовала национальная символика белорусов. Журналисты государственного информационного агентства БЕЛТА и телеканала “Беларусь 1” проигнорировали в своих репортажах белорусов с национальными бело-красно-белыми флагами.





О том как менялась государственная политика по отношению к Кастусю Калиновскому можно проследить в тексте Еврорадио, где мы посмотрели как рассказывали про героя-повстанца в школьных учебниках истории.